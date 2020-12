Coronapandemi sætter en stopper for U20-VM i fodbold

Fodboldens stjerneskud må vente med at vise sig frem på den internationale scene.

I 2021 er både U17- og U20-VM i fodbold aflyst på grund af udfordringerne med coronapandemien. Mesterskaberne er udsat til 2023.

Det oplyser Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, på sin hjemmeside.

Indonesien, som skulle have været vært for U20-VM i maj og juni næste år, får i stedet lov til at afholde mesterskabet i 2023.

Peru afholder ligeledes U17-VM i 2023 i stedet for næste år.

- Coronapandemien fortsætter med at skabe udfordringer for arrangørerne af internationale sportsbegivenheder, og der er fortsat restriktioner på internationale rejser.

- Det er blevet tydeligt, at situationen globalt set ikke har normaliseret sig nok, skriver Fifa.

I 2019 blev U20-VM afviklet i Polen. Ukraine vandt finalen med 3-1 over Sydkorea ved den lejlighed.