Coronaproblemer før brag i Parken

Ivan Perisic' positive coronatest har gjort Kroatiens landshold en profil fattigere til mandagens EM-ottendedelsfinale mod Spanien i Parken.

Inter-spilleren blev testet positiv lørdag, og det rystede hele holdet, fortæller landstræner Zlatko Dalic.

- Vi har mistet en af vores bedste spillere i sidste øjeblik. Det var et stort chok for os alle sammen, siger han ifølge dpa på pressemødet forud for kampen.

32-årige Perisic har spillet 104 landskampe for Kroatien og scoret 30 mål. Han var en af nøglerne, da holdet i 2018 nåede frem til VM-finalen, og var formentlig også tiltænkt en stor rolle i mandagens opgør i København.

- Han har undskyldt mange gange. Det er ikke nemt for ham. Han var i topform og scorede to mål i gruppespillet, siger Dalic.

Uden Perisic skal Dalic finde et alternativ, og valget står mellem Wolfsburgs Josip Brekalo, AC Milans Ante Rebic og Dinamo Zagrebs Mislav Orsic, afslører landstræneren.

- De spiller også i venstre side i deres klubber. Vi vil have en, der føler sig tryg ved at spille positionen, siger landstræneren.

Kroatien sled sig videre fra gruppespillet som toer efter gruppevinderen England, der åbnede EM ved at slå kroaterne 1-0.

I anden gruppekamp fik Kroatien 1-1 mod Tjekkiet, der søndag spillede sig frem til kvartfinalen mod Danmark, mens kroaterne i tredje opgør slog Skotland med 3-1.

Spanien har haft et lignende forløb og går også ind til ottendedelsfinalen med en frisk sejr i bagagen, efter at holdet besejrede Slovakiet 5-0 i sidste gruppekamp.

Opgøret i Parken er det fjerde og sidste på dansk grund ved EM. Vinderen af duellen skal møde Frankrig eller Schweiz i kvartfinalen.