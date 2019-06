Dårligt for Danmark: Vanvittig målfest afgjort af gigantisk drop

England kan bestille flybilletter hjem fra U21-EM i fodbold.

Fredag tabte England 2-4 i en kamp, der fuldstændig eksploderede til sidst efter stillingen 0-0 i det 76. minut.

Målene haglede ind og ændrede hele tiden perspektivet for det videre forløb i turneringen, hvor den bedste toer i de tre grupper følger gruppevinderne videre til semifinalen.

Så langt kommer England ikke efter to nederlag. Selv om Frankrig skulle ende på tre point ligesom England, så har England tabt til Frankrig i den første kamp.

- Det er skuffende, når man ser på vores hold. Vi var uheldige ikke at få et point mod Frankrig, mens rumænerne udnyttede deres muligheder.

- Man bliver straffet, hvis man ikke udnytter sine muligheder, og Rumænien var mere kliniske end os, siger den engelske angriber Tammy Abraham.

Frankrig har tre point og møder senere Kroatien. Vinder Frankrig den kamp, så kan det vise sig mindre godt for Danmark, som kæmper for at blive den bedste toer.

Vinder Danmark søndag over Serbien, når Danmark op på seks point, men så kan både Rumænien og Frankrig gå videre fra gruppe C med uafgjort mandag i deres sidste kamp.

Den utrolige kamp var målløs indtil det 76. minut, hvor tingene gik imod England for første gang i kampen.

Jonjoe Kenny begik et straffespark mod indskiftede Florinel Coman, og efter lidt konsultation med videodommerne, kunne George Puscas fra Palermo bringe Rumænien foran 1-0.

Det var en katastrofe for England, som dog hurtigt svarede igen, og tre minutter efter udlignede Demarai Gray til 1-1.

Gray tog et træk ind i banen og drejede bolden i mål for englænderne, der pressede gevaldigt på i slutfasen i jagten på et vigtigt sejrsmål.

I stedet gik det den anden vej og helt galt for England, da Fikayo Tomori fumlede helt utroligt i den engelske defensiv.

Ianis Hagi opsnappede bolden og sendte den sikkert i netmaskerne til 2-1 i det 85. minut

Den føring holdt så i to minutter, da Tammy Abraham tæmmede bolden i feltet og drejede den i mål til 2-2.

Der var dog flere mål i opgøret og flere fejl.

Coman trykkede af langt udefra i det 89. minut, og den engelske keeper Dean Henderson lod bolden passerede gennem benene og i mål, og så var Rumænien foran 3-2.

Kort efter var Abraham tæt på at udligne for England to gange, hvor han anden gang headede på overliggeren, men i stedet hamrede Coman bolden i kassen for Rumænien til 4-2 i overtiden i en helt utrolig afslutning på kampen.

