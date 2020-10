Dårligt nyt for Dolberg

Den danske landsholdsangriber Kasper Dolberg måtte fredag udgå fra træningen hos sin franske klub, Nice.

Det oplyser holdet på sin hjemmeside.

Kasper Dolberg prøvede at træne med fredag formiddag, men måtte altså forlade banen. Angriberen har nu fået foretaget en MR-skanning, som han og Nice i øjeblikket afventer resultatet på.

23-årige Dolberg startede inde for Danmark i onsdagens Nations League-kamp mod England. Her blev han efter en halv times spil nedlagt af Harry Maguire, der i samme ombæring indkasserede sit andet gule kort i kampen.

Dolberg spillede videre i nogle minutter, men blev kort efter skiftet ud.

Det er hidtil blevet til fem kampe i den franske Ligue 1 for Dolberg. Han har scoret to mål for Nice, der ligger nummer otte i ligaen.

Sidste år fik Dolberg 23 kampe i Ligue 1 og scorede 11 gange.

