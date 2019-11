Dårligt nyt for Hareide: Ramt af hjernerystelse før skæbnekamp

Åge Hareide må have fået lidt af tænke over forud for Danmarks kommende kampe mod Gibraltar og Irland i EM-kvalifikationen.

Pierre-Emile Højbjerg var således helt ude af Southamptons trup, da klubben tabte 1-2 hjemme mod Everton lørdag eftermiddag.

Det var ikke kendt på forhånd, at danskeren var fraværende, så der blev givetvis rynket øjenbryn blandt Southamptons fans, over at anføreren ikke var en del af truppen.

Foklaringen kom dog kort inden kampen fra Southamptons manager, Ralph Hassenhüttel.

- Pierre fik hjernerystelse, da han ramte en anden spiller, og det betyder, at han er ude i dag, lød forklaringen om træningsuheldet.

Pierre-Emile Højbjerg startede inde i den seneste landskamp. Foto: Lars Poulsen

Det er ikke opløftende nyt for Åge Hareide og Danmark, der skal have minimum et point i kvalifikationens sidste kamp mod Irland i Dublin for at være helt sikker på at kvalificere sig til næste sommers slutrunde.

Forud for skæbnekampen i Irland venter en formsag hjemme i Parken mod gruppens absolutte bundhold Gibraltar.

Det er endnu uvist, om hjernerystelsen får betydning for Højbjergs deltagelse i de to kampe. Southampton-kaptajnen blev skiftet ind i 1-0-sejren over Schweiz, mens han startede på banen i den seneste testkamp mod Luxenbourg.

Danmark møder Gibraltar fredag i næste uge, inden Irland venter den følgende mandag.

Du kan se hele den danske trup nedenfor.

Her er Hareides udvalgte Målmænd:

Kasper Schmeichel, Leicester

Jesper Hansen, FC Midtjylland

Frederik Rønnow, Eintracht Frankfurt Forsvarsspillere:

Henrik Dalsgaard, Brentford

Mathias Zanka Jørgensen, Fenerbahce

Peter Ankersen, Genoa

Simon Kjær, Atalanta

Jonas Knudsen, Malmö

Joachim Andersen, Lyon

Andreas Christensen, Chelsea

Jens Stryger Larsen, Udinese Midtbanespillere:

Christian Eriksen, Tottenham

Christian Nørgaard, Brentford

Lasse Schöne, Genoa

Daniel Wass, Valencia

Pierre-Emile Højbjerg, Southampton

Thomas Delaney, Dortmund Angribere:

Andreas Cornelius, Parma

Martin Braithwaite, Leganes

Robert Skov, Hoffenheim

Christian Gytkjær, Lech Poznan

Yussuf Poulsen, RB Leipzig

Kasper Dolberg, Nice

