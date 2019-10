Dårligt nyt: Lars Høgh har kræft igen

Se også: Lars Høgh ramt af kræft

Tilbage i august 2018 fortalte den tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh, at han var ramt af kræft, og at situationen var alvorlig.

I november lød det, at en operation for en kræft-tumor i bugspytkirtlen var forløbet godt, og i januar var han tilbage på træningsbanen i Brøndby og for landsholdet, hvor han er målmandstræner.

Men nu er der skidt nyt igen.

Onsdag aftens Go Aften Danmark på TV2 fortæller således, at kræften er tilbage hos Høgh'en.

- Helt ærligt så har jeg det faktisk godt, men lægerne siger noget andet. Jeg har fået et tilbagefald, siger Høgh.

Han fik beskeden overbragt for seks uger siden.

- Det var noget af en mavepuster for mig og min familie. Vi var der sammen allesammen.

- Jeg har haft fokus på at blive rask og komme ud og sparke bolde og få et normalt liv, men jeg havde lige 14 dage, hvor jeg ikke vidste, hvilket ben jeg skulle stå på, siger Høgh til TV2-programmet.

Lars Høgh på træningsbanen i Brøndby med den nye træner Niels Frederiksen. Foto: Lars Poulsen

På det seneste har Høgh gået til kemo-behandlinger.

- Kemo har bivirkninger, men jeg kan sagtens have en dagligdag. Jeg har det som en vejrudsigt, hvor de siger, at det regner, men hvor der er sol, hvor du står.

- Fysisk har jeg det godt. Jeg har svært ved at tro på, at jeg er syg, men det er jeg.

- Jeg har været sindssygt heldig og taknemmelig for, at jeg ikke har været bange. Jeg ved, at jeg er stærk og mentalt stærk. Det værste er at se min familie, for man siger jo også, at det er hårdest for de pårørende, siger Høgh.

Han ønsker ikke at tale om prognoserne for sin fremtid.

- Det er en del af min strategi. Jeg følte, at det hjalp mig godt til at komme gennem den første fase, at jeg holdt fokus på det positve. Jeg står op og gør de rigtige ting, og det er årsagen til, at jeg ikke vil dyrke den mørke side.

- Hvorfor trækkes den vej, når jeg hellere vil den anden, siger altid positive Lars Høgh.

Han fortæller, at familien er en uvurderlig støtte i øjeblikket.

Lars Høgh er 60 år gammel. Han spillede hele sin karriere i OB, hvor han nåede intet mindre end 817 kampe - mest kendt er han for pragtkampen mod Real Madrid i 1994.

I alt blev det til otte landskampe - blandt andet 1/8-finalen mod Spanien ved VM 1986, ligesom han var med til at vinde Confederations Cup i 1995.

1100 mennesker rammes årligt af kræft i bugspytkirtlen, og det er en meget alvorlig type af kræft.

