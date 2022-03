Dagen derpå: Eriksens comeback går verden rundt

Christian Eriksen trækker et hav af overskrifter i udenlandske medier, efter danskerne scorede efter blot to minutter i sin comeback-kamp for Danmark

Eventyret om Christian Eriksen fik sig i går et nyt kapitel.

Den danske offensivspiller spillede nemlig sin første landskamp 287 dage efter sit kollaps i Parken i EM-kampen mod Finland.

Comebacket var dog ikke nok for Christian Eriksen, der blot skulle bruge to minutter på banen for at få netmaskerne til at blafre. Ud over målet leverede den danske darling en fremragende præstation, hvor han viste sig fra sin bedste side.

Det bemærkede de udenlandske medier også, og Eriksen pryder overskrifterne verden over.

'Historien om Eriksen fortsætter: Kommer på banen og scorer efter to minutter,' skriver Gazzetta Dello Sport.

'Eriksens eventyrlige comeback for Danmark,' skriver tyske BILD.

Derudover skriver L'Équipe, ESPN, Sky Sports, Marca og mange flere også om det fantastiske comeback på landsholdet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Eriksen skulle blot bruge to minutter på at genåbne målkontoen på landsholdet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Landsholdscomebacket er selvfølgelig heller ikke gået ubemærket hen på Twitter, der var ved at koge over efter den hurtige scoring.

På trods af drømmecomebacket til Christian Eriksen tabte Danmark 2-4 til Holland.

Foruden Christian Eriksen scorede Jannik Vestergaard, Steven Bergwijn, Memphis Depay og Nathan Ake også i testkampen.

Danmark møder Serbien på tirsdag i Parken.

