Dagens betting-tips: Det kan stikke af!

Det bliver to vidt forskellige ottendedelsfinaler, der venter seerne. Mens Sverige-Ukraine ender i kort-regn, så bliver England-Tyskland en kort-fattig kamp.

Sådan lyder spådommen fra betting-eksperterne:

- Det er en kæmpe kamp for begge to. En kvartfinale er gigantisk for både Sverige og Ukraine, så der kan jeg godt se, at det kan stikke af kortmæssigt, siger Steffen Dam fra betting-podcasten Monetos og fortsætter:

- Nu er det blevet knockoutfasen, og det er tydeligt, at der er kommet mere intensitet, og kortene sidder løsere hos flere af dommerne. Fire ud af seks kampe er gået over 3,5 kort.

Den analyse er Benjamin Leander fra SpilXperten enig i, men han satser alligevel på få kort i den anden ottendedelsfinale.

- Vi taler om 22 spillere, der nærmest kender hinanden ind og ud. Der er rigtig mange relationer fra blandt andet Chelsea og så Manchester Citys tyskere, som der jo er en del af. Og dommeren Danny Macaly, der dømte åbningskampen, hvor han ikke havde et kort i 88 minutter, kender også alle de her spillere, siger han.

Se flere bud på gode odds til aftenens ottendedelsfinaler i videoen øverst.

Har du problemer med spil, kan du få hjælp af spillemyndigheden her.

Benjamin Leander Benjamin Leander fra SpilXperten er tidligere dommer på divisionsniveau og i dag én af Danmarks dygtigste sports-bettere, der har vundet flere millioner på spil.

Steffen Dam Steffen Dam er ekspert hos fodbold-podcasten Monetos og har lige som Leander vundet en millionen på tips 13. Han er tidligere mangeårig sportsjournalist på BT.