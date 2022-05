Damsgaard: - Jeg tager stadig medicin

Mikkel Damsgaard er tilbage på det danske landshold, efter han i store dele af sæsonen har kæmpet med ledgigt, som den offensive kreatør stadig tager medicin for at holde nede

EM-darlingen er tilbage på det danske landshold.

21-årige Mikkel Damsgaard har haft en mareridtssæson, hvor ledgigt og sygdom har holdt den unge dansker ude af store dele af sæsonen.

Selvom den danske Sampdoria-spiller er optimistisk og i godt humør, tager han stadig medicin for at holde gigten nede.

- Jeg har taget en masse medicin for at holde det væk og tager stadig medicin nu for at holde det nede, men som jeg sagde, er jeg frisk og kan slet ikke mærke det mere, så det er godt, forklarede den unge dansker til landsholdssamlingen i Helsingør mandag eftermiddag.

Damsgaard spillede sin sidste kamp inden skaden på landsholdet mod Østrig i oktober sidste år, hvor han efter blot 12 minutter måtte lade sig udskifte med en muskelskade.

Mikkel Damsgaard på vej til dagens landsholdstræning i Helsingør i regnvejr. Foto: Lars Poulsen

Senere i forløbet fik Damsgaard at vide, at en bakterie havde bredt sig til knæet og altså forårsaget en infektion.

- Mine led hævede op. Specielt mit højre knæ hævede meget op, og jeg følte ikke, at jeg kunne bevæge det, siger Damsgaard.

Den tidligere Nordsjælland-stjerne kan heller ikke sige, hvornår han skal stoppe med at tage medicinen, og nogle læger har varslet, at det kan vare ved i lang tid.

- Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg skal være på medicinen. Nogle læger siger, at det kan være resten af livet. Jeg har det godt nu, og jeg skal blive ved med at tage det i noget tid i hvert fald. Vi må se, hvad processen siger. Jeg lytter bare til lægerne, siger Damsgaard.

Overrasket over udtagelse

Mikkel Damsgaard fik sit comeback den 16. april, da han blev skiftet ind i slutningen af kampen mod Salernitana.

Sidenhen er det blevet til tre optrædener yderligere i Serie A samt en landsholdsudtagelse.

Netop landsholdsudtagelsen overraskede Damsgaard.

- Jeg var faktisk lidt overrasket. Jeg er jo først på vej tilbage, så det kunne godt være, at han ikke tog mig med, men jeg håbede selvfølgelig på, at han udtog mig.

Danmark møder Frankrig i Paris på fredag, hvor den første af Nations League-kampene i Danmarks gruppe finder sted.