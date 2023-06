Damsgaards hårde start: - Det var svært at forstå

Mikkel Damsgaard glæder sig over afslutningen på sæsonen, hvor han for alvor havde tur i den efter en hård begyndelse i Premier League

Smilet er stort hos Mikkel Damsgaard.

Det skyldes ikke kun, at det danske landshold fredag aften besejrede Nordirland i EM-kvalifikationen.

Den klejne midtbanespiller er nemlig meget glad for sin egen situation og tilstand, efter han tidligere på året døjede med skadesproblemer og havde svært ved at spille sig på holdet i Premier League-klubben Brentford.

- Det har været en rigtig god sæson, hvor jeg har udviklet mig rigtig meget specielt fysisk. Jeg har virkelig skullet kæmpe mig ind på holdet, og her til sidst er jeg begyndt at spille mere og mere, siger Mikkel Damsgaard til Ekstra Bladet.

- Nu glæder jeg mig meget til den nye sæson, hvor jeg skal blive ved med at bevise, at jeg fortjener masser af spilletid.

Mikkel Damsgaard fik fredag de sidste små 20 minutter i Parken. Foto: Claus Bonnerup

Hård tid

Som sæsonen er skredet frem, er det også blevet til flere og flere minutter. Mikkel Damsgaard spillede således med i 15 ud af de seneste 16 opgør, hvor otte af dem var fra start.

Sådan så det langt fra ud i starten.

- Det var rigtig hårdt, og det var også svært at forstå. Jeg havde jo håbet på mere. Men jeg kunne også godt se det, for jeg følte mig heller ikke fysisk i topform. Det tog længere tid, end jeg lige havde regnet med, efter jeg sad ude i lang tid.

- Jeg måtte arbejde hårdt for at komme i rigtig god form, og det føler jeg, at jeg er kommet nu. Jeg har det godt og føler, at jeg er et rigtig godt sted. Det er en fed følelse at have.

Mikkel Damsgaard skiftede sidste sommer Sampdoria ud med danskerkolonien i Brentford. Foto: Claus Bonnerup

På toppen

Tidligere på ugen døjede 22-årige Mikkel Damsgaard med lidt sygdom, men han forsikrer om, at han er helt på toppen.

- Jeg er frisk igen. Jeg havde det bare lidt skidt mandag og tirsdag og var isoleret. Det er dejligt at være tilbage, og jeg er rigtig glad for, at jeg kom hurtigt tilbage og også fik lov at spille nogle minutter i går (fredag, red.).

Mikkel Damsgaard fik de sidste 18 minutter i 1-0-sejren over Nordirland.

Mandag venter en ny opgave for det danske landshold, når de møder Slovenien på udebane.