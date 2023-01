Dani Alves anklaget for seksuelt overgreb

Den tidligere FC Barcelona-stjerne er blevet anklaget for et seksuelt overgreb i Barcelona fredag. Det skiver avisen El Mundo.

Det lokale politi i Catalonien, det såkaldte Mossos d’Esquadra, er begyndt at undersøge sagen, efter at en kvinde har anmeldt Dani Alves for at have rørt hende under hendes tøjet, skriver mediet.

Overgrebet skal være sket i fredags på natklubben Sutton i Barcelona, hvor Dani Alves angiveligt er på ferie.

Ifølge El Mundo afviser Dani Alves alle anklager.

Dani Alves, der er 39 år, har spillet i FC Barcelona ad to omgange. Først fra 2008 til 2016 og siden i foråret 2022. I dag spiller han for den mexicanske klub UNAM, mens han lige har været med Brasiliens landshold til VM.