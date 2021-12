Danmark åbner Nations League ude mod verdensmestre

Det er den på papiret sværeste opgave, som venter det danske fodboldlandshold, når Kasper Hjulmands tropper tager hul på Nations League.

Danskerne indleder gruppespillet med en udekamp mod verdensmestrene fra Frankrig 3. juni. Det fremgår af kampprogrammet, som Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) fredag har udsendt.

Frankrig kan mønstre en sand stjerneparade af spillere som Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Raphael Varane, N'golo Kanté og Karim Benzema. For blot at nævne de største navne.

- Vi vidste på forhånd, at vi ville møde et verdensklassehold fra øverste lag, og vi har trukket Frankrig, som har et hold af verdensklassespillere, lød det efter torsdagens lodtrækning fra assistentlandstræner Morten Wieghorst.

Danmark er placeret i det øverste lag i Nations League. De øvrige modstandere i gruppen er Kroatien og Østrig. Kroatien var Frankrigs finalemodstander ved VM i 2018.

Det bliver en intens indledning på turneringen for Danmark, som fra 3. juni til 13. juni skal spille de fire første kampe i gruppen.

Danmarks kampe i Nations League ligger således:

3. juni: Frankrig-Danmark.

6. juni: Østrig-Danmark.

10. juni: Danmark-Kroatien.

13. juni: Danmark-Østrig.

22. september: Kroatien-Danmark.

25. september: Danmark-Frankrig.