Danmark blæser til angreb

Alt andet end en sejr i søndagens VM-kvalifikationskamp mod Moldova må betegnes som en fiasko for det danske herrelandshold i fodbold.

Ingen af holdene med VM-ambitioner i Danmarks gruppe formodes at sætte point til mod Moldova, der ligger nummer 177 på verdensranglisten, hvilket kun tre europæiske lande undergår. Til sammenligning ligger Danmark nummer 12.

Moldovas spillere må også se langt tilbage, før de senest kunne fejre en sejr. Den daterer sig til 8. juni 2019, da Andorra blev slået med 1-0.

Siden har Moldova spillet 17 kampe uden sejr, og Danmarks landstræner, Kasper Hjulmand, forventer, at den stime snart er oppe på 18 kampe.

- Vi forventer selvfølgelig, at vi både som hold og individuelt har mere kvalitet, end de har. Så vi forventer helt sikkert, at vi med vores tempo kan nedbryde den meget kompakte defensiv, de kommer med.

- De har en 0-0-kamp mod Rusland sidste år, og det viser, at de godt kan lave store resultater, men det er selvfølgelig en kamp, som vi skal vinde. Vi skal sætte os på kampen, og om det tager 5, 10 eller 80 minutter at bryde dem ned, ved jeg ikke, men vi skal få kampen op i et højt tempo og være aggressive.

- Vi skal spille med intensitet og power for at bryde dem ned, og det forventer jeg, at vi gør, siger Hjulmand.

Han understreger dog, at Moldova bliver taget alvorligt på linje med alle andre modstandere. Derfor er holdet grundigt blev studeret før kampen.

- Vi ved alt om dem. Det er et hold, som står meget kompakt. De har fået en ny træner, og vi har kun haft mulighed for at se dem i en enkelt kamp under ham, men vi har en forventning om, hvad det kræver for at slå dem, siger Kasper Hjulmand.

I Moldovas 17 kampe uden sejr har holdet haft et åbenlyst problem: Holdet har kun scoret fire mål. Det ene af dem var dog på udebane mod de franske verdensmestre for lidt under halvandet år siden.

En af dem, som skal forsøge at få hul på målbylden, gør sig til daglig i dansk fodbold. Angriberen Virgiliu Postolachi tilbringer forårssæsonen på leje i Vendsyssel FF fra 1. division.

Han fik landsholdsdebut i torsdags i 1-1-kampen mod Færøerne, men akkurat som i alle sine seks kampe for Vendsyssel fik han heller ikke nettet til at blafre for Moldova.

Kasper Hjulmand har varslet flere udskiftninger sammenlignet med det danske hold, som slog Israel i torsdags.

Hjulmand vil dog ikke afsløre andet, end at Jannik Vestergaard får chancen i forsvaret, og Kasper Schmeichel får genvalg i målet.

Lørdag blev det desuden besluttet, at Brentford-backen Henrik Dalsgaard røg ud af truppen, da han døjede med småproblemer.

Opgøret mod Moldova begynder søndag klokken 18 på MCH Arena i Herning.

