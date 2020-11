- Danmark er Europas hotteste

Island fedter for Danmark inden søndag aftens Nations League-brag, der har stor betydning for Danmark, selvom seedningen i første lag til VM er på sikret

Gik modsat Danmark: - Idiotisk og latterligt

Danmark og Island spiller søndag aften klokken 20.45 Nations League-brag i Parken, og islændingene fedter godt for den danske storebror inden kampen.

Den islandske assistent Freyr Alexandersson har i hvert fald de helt store gloser fremme, når han skal beskrive søndagens modstander.

- Vi skal spille to kampe først mod det hotteste hold i Europa, Danmark, og derefter mod England på Wembley, så vi skal bare være klar, siger assistenttræneren til den statslige tv-kanal Ríkisútvarpið.

- Dette hold har brug for at gennemgå denne rejse, for det et godt hold, og spillerne er stolte af at spille for Island. Alt, hvad der har kendetegnet dette hold, vil fortsætte.

- Vi vil rotere holdet meget i disse to kampe. Vi er nødt til at have et så højt energiniveau som muligt i kommende to kampe, og vi er nødt til at komme os mentalt, siger assistenten.

Derfor er Island-kampen vigtig for Danmark - Med pointtab til Schweiz lørdag sikrede Danmark sig seedning i første lag til VM-kvalifikationen, men kampen mod Island er alligevel vigtig for Danmark. - Danmark er med syv point ned til Island med to kampe igen sikker på, at vi ikke rykker ud af top-niveauet i Nations League. - Til gengæld kan Danmark gå efter førstepladsen i gruppen, da det vil give en plads ved slutspillet i Nations League, der spilles for de fire gruppevindere i oktober 2021 i Holland, Italien eller Polen. - Dansk sejr mod Island vil uanset resultatet af Belgien-England betyde, at Danmark med sejr ude mod Belgien vinder gruppen og er klar til Nations League-slutspillet. - Dansk uafgjort eller nederlag i aften vil åbne for, at Belgien med sejr i aften mod England kan afgøre gruppesejren inden onsdagens møde med Danmark. - Det ligger allerede fast, at Nations League-slutspillet til oktober 2021 skal have ny mester. De forsvarende mestre fra Portugal er således allerede slået ud, mens Frankrig som første land er klar. Tyskland og Spanien kæmper om en plads, mens Polen, Italien og Holland kæmper om den tredje plads og værtsskabet. Og så står fjerde plads altså mellem Danmark, Belgien og England.

Hamilton vinder VM - tangerer Schumachers rekord

Island missede torsdag aften EM-billetten ud af vinduet, da de smed en 1-0-føring i Ungarn og lukkede to mål ind i det sidste minut.

Se eller gense højdepunkterne fra Islands nederlag til Ungarn. Video: Discovery Networks Danmark

Lørdag valgte landstræner Erik Hamrén at offentliggøre, at han stopper som landstræner efter kampene mod Danmark og England.

Island har siden coronapausen spilet seks kampe og tabt de fem. Kun 2-1 hjemme mod Rumænien har ikke udløst nederlag.

Omvendt har Danmark kun tabt en enkelt af seks kampe efter coronapausen, og det var den første mod Belgien, der i september blev tabt 0-2. Siden er det blevet 0-0 mod England, 4-0 over Færøerne, 3-0 over Island, 1-0 over England og 2-0 over Sverige, og altså fem kampe uden mål imod.

Og det er altså nok til at gøre Danmark til 'Europas hotteste' i de islandske øjne, selvom et landshold som Frankrig formentlig vil være uenige. De har fire sejre og en uafgjort i deres Nations League-gruppe og har som de første kvalificeret sig til Nations League-slutspillet i oktober 2021.

Aldrig så trist: - Vi er i helvede nu

DANMARK HAR VUNDET ALLE OTTE KAMPE MOD ISLAND SIDEN 0-0 I 1990

2000: Island - Danmark 1-2 (VM-kval).

2001: Danmark - Island 6-0 (VM-kval).

2006: Island - Danmark 0-2 (EM-kval).

2007: Danmark - Island 3-0 (EM-kval).

2010: Danmark - Island 1-0 (EM-kval).

2011: Island - Danmark 0-2 (EM-kval).

2016: Danmark - Island 2-1 (testkamp).

2020: Island - Danmark 0-3 (Nations L).

Det blev dansk sejr på Wembley i oktober. Foto: Nick Potts / Ritzau Scanpix

Smider bombe før Danmark-kamp: Landstræner stopper