- Danmark er favoritter

- Danmark har de bedste kort på hånden for at vinde gruppen, mener den kroatiske landstræner, Zlatko Dalic

Kroatien fik den første sejr, og Danmark fik det første nederlag i Nations League, hvor de franske verdensmestre stadig har den første sejr til gode efter tre runder.

Den kroatiske landstræner Zlatko Dalic havde forud for opgøret i Parken sendt klare signaler om, hvor meget han nedprioriterede Nations League. Og hvor lidt han synes om konceptet.

Luka Modric gjorde forskellen for Kroatien, da han blev skiftet ind. Foto: Lars Poulsen.

- Hvis det stod til mig, ville jeg afblæse turneringen. Jeg synes ikke det er i orden, vi skal spille fire kampe på så kort tid, sagde han før sejren mod Danmark.

Til trods for den kroatiske sejr, så mener landstræneren ikke, at de hører til blandt favoritterne til at sikre sig gruppesejren.

- Danmark står med de bedste kort på hånden for at vinde gruppen, siger han og slår fast:

- Som jeg ser det er Danmark et af de bedste hold i Europa. Det er et meget kompakt mandskab, lyder det fra Zlatko Dalic.

Hans taktiske koncept lykkes i Parken, hvor han havde næsten et helt stadion mod sig.

- Vi skulle overleve før pausen, uden Danmark scorede. Det gik godt. Så var det planen at sætte Modric og Kovacic på banen i anden halvleg, forklarer han og slår fast:

Jonas Wind blev skiftet ind og scorede, men han var offside. Foto: Lars Poulsen.

- Vi havde ikke forventet, at Frankrig ville ligge sidst i gruppen. Nu venter der os en svær opgave mod franskmændene på mandag, siger den kroatiske landstræner.

Mens Frankrig og Kroatien mødes i Paris, tager Danmark imod Østrig i Parken.

Siden venter de to sidste runder i september. Her skal Danmark møde Kroatien på udebane, mens de franske verdensmestre kommer til Parken i den sidste runde.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Se karaktererne: Flere danskere skuffer

- Bemærket rundt omkring i verden

Brutal hooligan-leder kunne ikke stoppes: Gik helt galt