Danmark er ikke populær

WIEN (Ekstra Bladet): Det kræsne østrigske fodboldpublikum har valgt.

De gider ikke se mandagens landskamp mod Danmark. De har prioriteret at se landskampen mod verdensmestrene fra Frankrig.

Sådan er i hvert fald konklusionen, når man ser på billetsalget til de to kampe.

Opgøret mod Danmark spilles mandag, mens Frankrig er modstanderen på Ernst Happel Stadion fredag.

Til kampen mod Danmark er der blot solgt 16.500 billetter. Det er en indikation på, at der højst ventes 20.000 tilskuere til opgøret her i Wien, lyder meldingen.

Andreas Cornelius scorede to, da Danmark besejrede Frankrig. De østrigske fans er ikke meget for at se danskerne. Til gengæld er samtlige billetter solgt til fredagens møde med Frankrig. Foto: Lars Poulsen.

På pressemødet forud for mandagens møde gjorde østrigerne også god reklame for, at der stadig er mulighed for at købe billetter til opgøret på Ernst Happel Stadion.

Til gengæld er der ikke så meget som en billet at opstøve til fredagens møde med de franske verdensmestre.

Her er totalt udsolgt. Det vil sige i omegnen af 50.000 vil være på plads fredag aften, når Karim Benzema & Co. gæster det legendariske stadion i Wien.

Der ventes 800 danske fans på Ernst Happel Stadion til mandagens opgør.

Læs alt om, hvilke af de danske landsholdsspillere, der har et klubskifte i sigte her.