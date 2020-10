Danmark er klar til EM

EM-billetten er i hus for U21-landsholdet.

Med en 2-1 sejr over Finland er de danske U21-drenge klar til EM-slutrunden i 2021 i Slovenien og Ungarn.

Og selvom de kun havde brug for et enkelt point for at sikre sig en plads, tog de alle tre point hjemme på Aalborg Portland Park og er dermed for fjerde gang i træk med ved EM.

Det danske U21-mandskab fik en drømmestart på kampen, da Ajax-talentet Victor Jensen allerede efter et enkelt minut bragte Danmark foran 1-0.

Danskerne havde i løbet den første halvdel af første halvleg fuld kontrol over kampen med flere gode pres og en chance mere til Victor Jensen.

Men som minutterne fløj af sted, faldt danskernes niveau, og finnerne arbejdede sig frem til flere store chancer. Onni Valakari headede bolden i jorden, mens Marcus Forss afslutning ramte stolpen og Danmark kunne derfor gå til pause med en 1-0-føring.

Finnerne fortsatte deres gode takter fra første halvleg, og kun få minutter inde i anden halvleg fejede den danske målmand Oliver Christensen benene væk under en modstander.

Det kostede danskerne et straffespark og en udligning.

Lige som danskernes motivation syntes helt i bund, lagde Jacob Bruun Larsen endnu engang bolden perfekt ind til Victor Jensen, som styrede bolden ind i nettet og bragte Danmark foran 2-1.

Resten af anden halvleg kom danskerne frem til flere gode chancer ved blandt andet flere gode indspilninger fra Bruun Larsen og gode afslutninger fra Lindstrøm.

Selvom finnerne til tider udfordrede danskerne, var der i sidste ende ingen tvivl om, at EM-billetten var hjemme og champagnen kunne poppes.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

