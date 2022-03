Danmark flygter fra dårlige forhold

Christian Eriksen og resten af det danske landshold kommer alligevel ikke til at træne i Amsterdam mandag.

I stedet vil nationalmandskabets træning blive flyttet til Parken, oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU). Årsagen er, at forholdene på træningsanlægget i den hollandske hovedstad ikke er som lovet, lyder det.

DBU var blevet lovet, at banen blev vandet af det vandingsanlæg, som er på træningsanlægget, forud for træningen. Men det skete ikke søndag formiddag. Klubben har tilsyneladende forbud mod at benytte vandingsanlægget om søndagen.

I stedet stod to af klubbens folk med en vandslange forud for landsholdets træning. Og det var ikke tilfredsstillende for landstræner Kasper Hjulmand, der ikke fik det ønskede underlag til at gennemføre træningen.

Derfor er den afsluttende træning flyttet til Parken mandag kl. 16.30. Forud for træningen holder landstræneren pressemøde.

Danmark mødte Holland lørdag aften i Amsterdam i en testkamp, som endte med et dansk nederlag på 2-4.

Tanken var at træne i Amsterdam mandag og så rejse til Danmark, men nu tager landsholdet altså hjem lidt tidligere på dagen end hidtil planlagt og træner i Parken i stedet.

Christian Eriksen fik landsholdscomeback lørdag efter sit hjertestop i Parken 12. juni sidste år. Efter kun et par minutter på banen scorede midtbanekreatøren.

Mandag bliver første gang, at Eriksen sætter sine fødder på Parkens græstæppe siden sit kollaps under EM. Danmark møder Serbien i en testkamp i den danske nationalarena tirsdag aften klokken 18.

