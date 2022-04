Danmark gør rent bord: Ottende sejr på stribe

De danske fodboldkvinder har kurs mod næste års VM i Australien og New Zealand, som kan blive deres første VM-slutrunde i 16 år.

Tirsdag aften vandt de danske forhåndsfavoritter med 2-0 over Aserbajdsjan i ensidig affære i Viborg.

Dermed fortsætter Danmark med at gøre rent bord i kvalifikationsgruppen, hvor danskerne har vundet alle otte kampe med en samlet målscore på 38-2.

Dermed ser det gunstigt ud for Lars Søndergaards mandskab. Men en stor ubekendt faktor er, om Rusland bliver smidt ud af VM-kvalifikationen eller ej. Aktuelt er russerne suspenderet fra al international fodbold som følge af invasionen af Ukraine.

Trækkes Rusland endegyldigt ud af kvalifikationsturneringen, der løber frem til efteråret, er Danmark klar til VM.

Tirsdagens indsats var dog ikke helt lige så overbevisende, som da de rød-hvide vandt med 8-0 i det omvendte opgør i september.

Fornemmelsen var noget anderledes i begyndelsen af kampen, hvor danskerne skulle bruge kun halvandet minut på at bringe sig i front.

Det skete, da Sofie Svava ude fra venstresiden sendte et højt indlæg ind i Aserbajdsjans straffesparksfelt, hvor Stine Larsen dukkede op og headede bolden i mål.

Og som forventet stod der efterfølgende Danmark på det hele.

Men selv om danskerne var spilstyrende, manglede holdet den sidste intensitet på den sidste tredjedel af banen. Det betød, at de danske kvinder kæmpede med for alvor at folde sig ud og at true Aserbajdsjan.

Samme kampbillede fortsatte indtil et kvarter før tid, hvor Danmark fik snøret sækken.

Efter samarbejde mellem rutinerede Sanne Troelsgaard og Sara Thrige i højresiden, lagde Troelsgaard en høj bold ind foran mål, hvor indskiftede Karen Holmgaard fordoblede den danske føring med et hovedstød.