Danmark har rejseplanen til finalen klar

- De planer vi lagde før EM ser ud til at holde nu, hvor vi står midt i det afsluttende kampe, siger Christian Nørkjær, chef for landsholdet

Du ser ham sjældent træde frem i offentligheden, men han sidder altid på bænken, når Danmark spiller landskampe. Og så var han også hurtig til at reagere, da Christian Eriksen faldt om i Parken kort før pausen i forbindelse med Danmarks første kamp ved EM.

Christian Nørkjær er chef for landsholdet og derved manden med ansvaret for alt det praktiske for EM-holdets rejser på vejen mod finalen.

Han har længe haft styr på Danmarks rejseplaner, hvis det skulle gå, som vi har drømt om, siden EM blev skudt i gang.

Nu står Danmark midt i de afgørende kampe, efter pladsen i EM-kvartfinalen blev sikret med 4-0-sejren over Wales.

Og så skal de logistiske planer for alvor gå op i en højere enhed.

- Alle de planer, vi lagde før EM, ser ud til at holde stik nu. Vi følger det program, vi lagde før slutrunden, forklarer han.

Det kører helt efter chefens plan. Foto: Lars Poulsen

Flyver torsdag

Det danske landshold overnattede i Amsterdam, fløj hjem til Danmark, hvor de landede søndag kl. 13.45.

Kasper Hjulmand og spillerne drog til hjemlige omgivelser på Hotel Marienlyst i Helsingør, hvor spillerne bliver frem til torsdag.

- Når vi har overstået træningen torsdag, flyver vi til Baku (fire en halv times direkte flyvning, red.). Vi flyver to dage før kampen, fordi der er en lang flyvning og to timers tidsforskel, forklarer Christian Nørkjær.

Landsholdet overnatter i Baku efter kvartfinalen lørdag og flyver søndag retur til Danmark.

Enten er EM slut ellers går turen videre til London.

Må ikke træne på Wembley

Hvis Danmark sikrer sig billetten til EM-semifinalen, går rejsen til Wembley og London. Her spilles semifinalen onsdag, mens finalen spilles søndag.

- Vi bliver i Helsingør og træner både mandag og tirsdag. Planen er, at vi først rejser til London tirsdag efter vores træning, fordi vi ikke må træne på Wembley dagen før kampen, forklarer Christian Nørkjær.

Hvis Danmark skulle havne i EM-finalen, bliver landsholdet boende i London fra onsdag 7. juli og ugen ud.

- UEFA har på forhånd lagt et program for finalisterne. Hvis vi skulle komme så langt, bliver vi boende i London mellem semifinalen og finalen, forklarer Christian Nørkjær.

Her kan du se alle de danske landsholdsspilleres lønninger (+)