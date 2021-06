- Danmark har vundet hel fodboldverden

Danmark tabte godt nok 1-2 mod Belgien torsdag aften i Parken, men alligevel hyldes det danske landshold for præstationen.

Og det er ikke kun i Danmark, men også i udlandet, at der er ros til Kasper Hjulmands drenge.

- Hvad gør du efter fem dages kriseterapi? Går ud og kører verdens bedste hold over. Danmark bød på en formidabel første halvleg, inden Belgien bød på Kevin De Bruyne. Landsholdet tabte igen. Men har vundet en hel fodboldverden, skriver Mattias Larsson i Expressen.

Overskriften i svenske Expressen

Han er også imponeret af Danmarks reaktion, da de kom bagud, for få dage efter at have været tæt på at miste en holdkammerat, så havde ingen kunnet sige noget, hvis holdet var faldet helt sammen.

- Men det her Danmark er noget andet. Det her Danmark har vist verden, at fodbold og fodboldspillere kan være meget mere end dem, som dagens ypperste verdensfodbold byder os på i stigende grad, lyder det.

Yussuf Poulsen scorede allerede i kampens andet minut. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Også i Norge overgiver de sig til det danske landshold under, og overskriften 'Fodbold kan ikke blive finere' fortæller VG-klummeskribent Trond Johannesen om sin oplevelse i Parken.

- Kan fodbold være mere samlende? Det tror jeg ikke. Danmark tabte, nationen vandt, og fodbolden sejrer, når spillere går rundt i Parken og omfavner hinanden, lyder det.

- Mægtige Belgien, rangeret som verdens bedste hold, blev ramt af en enorm dansk vindmølle, af et elektrisk tilskuerhav som med alle sine følelser skubbede 11 mand foran sig, lyder det.

- Filmen fik ingen happy ending, det var ikke et sportsligt eventyr, men et menneskeligt eventyr, og indramningen måske den største i dansk fodboldhistorie, skriver VG.

Overskriften i norske VG

Det blev ikke et sportsligt eventyr. Foto: Lars Poulsen

Også tyske Bild var i Parken og er blæst bagover af oplevelsen.

- Fodbolden har vist sit sande ansigt, lyder overskriften.

- Jeg har set den mest emotionelle kamp i dette EM. Jeg er sikker på, at det, der skete i København vil være svært at slå, selvom EM kun lige er i gang, skriver tyske Philip Arens i Bild.

- Duellerne mellem Lukaku og Danmarks defensive chef, Simon Kjær, var fascinerende. Og selvom dette nederlag skader Danmark meget i turneringen, så har dette hold vist, hvad det betyder at vise karakter, lyder det fra tyskeren, der hylder det lille stadion, Parken, hvor tilskuerne bliver efter slutfløjt.

Overskriften i tyske Bild

Medier verden over beskriver også det smukke 10. minut, hvor spillere, ledere og fans klappede af Christian Eriksen i et helt minut.