Danmark havner i gruppe med Frankrig, Kroatien og Østrig i Nations League

Danmark skal møde begge finalisterne ved det seneste VM i Nations League næste år.

Det står klart efter en lodtrækning i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hovedkvarter i schweiziske Nyon torsdag.

Her endte fodboldlandsholdet i gruppe med Frankrig, Kroatien og Østrig. Franskmændene slog som bekendt Kroatien i finalen ved VM i 2018.

Kasper Hjulmands mandskab er en del af det øverste niveau i Nations League, som er inddelt i fire niveau, fra A til D.

Ud over at være forsvarende verdensmester er Frankrig også forsvarende Nations League-mester efter at have slået Spanien i finalen i den seneste udgave af turneringen.

Her endte Danmark som toer i sin gruppe, der bestod af Belgien, England og Island.

Gruppespillet i den kommende udgave af Nations League afvikles fra juni til september næste år.

Sidste gang, Danmark mødte Frankrig, var i gruppespillet ved VM i 2018. Den kamp endte 0-0. Det var også ved VM i 2018, at Danmark og Kroatien sidst mødtes.

Her var der en kvartfinaleplads på spil, og den endte kroaterne med efter en straffesparkskonkurrence.

To gange i år har Danmark mødt Østrig i VM-kvalifikationen. Begge gange endte det med dansk sejr på henholdsvis 4-0 og 1-0.

Se højdepunkter fra det seneste møde, der sendte Danmark til VM: