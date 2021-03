Danmark holdt legestue

8-0!

Det blev ren dansk opvisning og legestue, da Danmark udraderede Moldova i Herning i VM-kvalifikationen.

Derved har Danmark fået en perfekt start på vejen mod VM i Qatar om 18 måneder.

To sejre og to cleansheet er facit for Kasper Hjulmands tropper efter kampene mod Israel og Moldova.

Kasper Dolberg scorede på straffespark og yderligere et på hovedstød. Foto: Lars Poulsen.

Det blev reelt ingen kamp mod Moldova. Danmark førte 5-0 ved pausen efter fem scoringer i løbet af 20 minutter overfor en modstander, der groft sagt er ’røven af 4. division i international sammenhæng.

Mikkel Damsgaard og Kasper Dolberg scorede hver to gange, mens Jens Stryger Larsen, Mathias Jensen og indskiftede Robert Skov samt debutanten Marcus Ingvartsen tegnede sig for de fire øvrige scoringer i den danske opvisning.

De danske spillere sendte før kampstart en sympatierklæring i retning mod migrantarbejderne i Qatar og menneskerettigheds-forholdene i ørkenstaten.

’Football supports change’ stod der på t-shirten på spillerne. Præcis samme budskab som Holland sendte lørdag aften forud for deres kvalifikationskamp mod Letland. Mange andre europæiske nationer ventes at følge i sporet den kommende tid.

Mikkel Damsgaard scorede to og lagde op til et mål. Han spillede en stor landskamp. Foto: Lars Poulsen.

Nu skal trøjerne på auktion og overskuddet sendes til migrantarbejderne og deres familier som en støtteerklæring.

På banen havde Kasper Hjulmand i sandhed rystet posen. 10 udskiftninger var en konsekvens af det tætte kampprogram med tre kampe på seks dage. Kun Kasper Schmeichel havde fået genvalg fra sejren mod Israel.



Mange byder sig til

Men de nye, der fik chancen, gjorde alt for at vise sig frem. Selv om baggrunden var billig, så var den komfortable sejr et bevis på, at Kasper Hjulmand råder over en bred og homogen trup. Der bliver knivskarp konkurrence om de 23 pladser til sommerens EM-trup.

Fra sin position på sidelinjen piskede Kasper Hjulmand spillerne til konstant at være aggressive og presse modstanderen overalt på banen.

I flere tilfælde gav det bonus, når de usikre moldavere ikke vidste, hvad de skulle gøre med bolden. Så erobrede danskerne bolden højt og straffede dem.

Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard sprudlede på de to kanter. Skov Olsen lagde op til Damsgaard to mål før pausen og er en meget spændende type, fordi han konstant vil udfordre.

Hurtige og letbenede Mikkel Damsgaard er en spiller i rivende udvikling. Han har i starten af året vist markante fremskridt i Sampdoria i Serie A. De to tidligere holdkammerater fra FC Nordsjælland ligner sikre kort i sommerens EM-trup.

Kasper Dolberg fik tanket lidt selvtillid oven på en vanskelige periode med blindtarmsoperation, corona og et par småskader. Han scorede for første gang i fem måneder. Nice-bomberen er stadig et stykke fra topformen.

Det er også værd at bemærke, at Danmark for syvende gang i Kasper Hjulmand ti landskamp nu har holdt nullet.

Jannik Vestergaard og Joachim Andersen leverede et fint aftryk i et opgør, hvor de dog ikke var meget under pres.

Centralt fik både Mathias Jensen og Christian Nørgaard vist, at de er stærke kandidater til EM-truppen.

Marcus Ingvartsen kom ind mod slutningen. Han blev således debutant nummer 16 i Kasper Hjulmands foreløbige ti landskampe som chef.



Friske ben mod Østrig

For Kasper Hjulmand lykkes missionen med at disponere kræfterne rigtigt for sin spillertrup ved at bringe alle spillere i kamp.

Det er også et godt signal fra landstræneren at vise tillid til hele truppen. Specielt når modstanderen har den kvalitet, som vi så med Moldova.

Landstrænerens 11 ’favoritter’ fik et hvil og har nu friske ben til onsdag. Dog kom Simon Kjær og Christian Eriksen på banen det sidste kvarter.

Det får dog ikke den store betydning frem mod onsdag, hvor Danmark spiller gruppens sværeste udekamp med opgøret mod Østrig.

Danmark er i en gunstig position og uafgjort i Wien vil ikke være et dårligt resultat på vejen mod VM.

