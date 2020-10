Danmark i gyser om VM-seedning

De danske chancer for kvalifikation til VM i 2022 afhænger i den grad af de kommende kampe

Det er efterhånden gået op for de fleste, at Nations League ikke har ret meget med venskabskampe at gøre.

Alt hvad man kan skrabe sammen af sejre og uafgjorte tæller i forhold til verdensranglisten. Også onsdagens venskabskamp mod Færøerne...

For ranglisten danner grundlag for lodtrækningen til VM-kvalifikationen næste år. En lodtrækning der finder sted i december, når Nations League-gruppespillet er afviklet.

I skrivende stund ligger Danmark på 16. pladsen - men nummer 11 blandt de europæiske hold. Og det er noget rod, for det er de ti bedst placerede hold, der opnår topseedning.

Aktuelt ser listen således ud: 7. Italien: 1612 point. 8. Holland: 1603 point 9. Tyskland: 1602 point 10. Schweiz: 1600 point 11. Danmark: 1593 point 12. Sverige: 1567 point

Sagt med andre ord: Danmark skal i de resterende kampe frem til afslutningen af Nations League-gruppespillet 18. november skrabe point sammen til at klemme sig forbi én eller flere af de foranstående hold. I den periode spiller Danmark to venskabskampe og fire Nations League-kampen (se programmet nedenfor).

Og det kan selvsagt være svært nok, når Kasper Hjulmands tropper skal til Island, Belgien og England og spille.

Brandærgerlige udekampe

FIFA's rangliste-reglement fra 2018 tager hensyn til turneringens hårdhed samt modstanderens placering på verdensranglisten. Der er altså flere point at hente mod England i Nations League end mod Færøerne i en venskabskamp.

Men ikke alverden. Således giver en sejr over Færøerne ti point, mens sejre over Nations League-modstandere 15.

Men hvor det er en fordel at møde nummer ét og fire på ranglisten, fordi det giver lidt ekstra point at slå dem, tager systemet ikke hensyn til, om kampene spilles ude eller hjemme, hvilket er brandærgerligt set med danske briller.

Et oplagt spørgsmål er selvfølgelig, hvor afgørende det egentlig er at være topseedet. Svaret er lige så indlysende: Det er meget afgørende.

For er Danmark topseedet, slipper vi for klepperter som Holland, Frankrig, Belgien og Tyskland. I stedet vil vores værste modstander komme fra næstøverste hylde. Det kunne være Østrig, Sverige eller Polen.

Og mindst lige så afgørende: Hvordan ser de nærmeste rivalernes program så ud:

De værste rivalers program Holland:

7. okt.: Mexico (11) hjemme (venskab)

11. okt.: Bosnien-Herzegovina (50) ude (NL)

14. okt.: Italien (12) ude (NL)

11. nov.: Spanien (7) hjemme (venskab)

15. nov.: Bosnien-Herzegovina (50) hjemme (NL)

18. nov.: Polen (19) ude (NL) Holland møder to hold, der er bedre placeret - Spanien og Italien. Spanien er i en venskabskamp. Til gengæld skal Oranje spille tre af fire Nations League-kampe på udebane. Tyskland:

7. okt.: Tyrkiet (32) hjemme (venskab)

10. okt.: Ukraine (24) ude (NL)

13. okt.: Schweiz (10) hjemme (NL)

11. nov.: Tjekkiet (45) hjemme (venskab)

14. nov.: Ukraine (24) hjemme (NL)

17. nov.: Spanien (7) ude (NL) Tyskland har Ukraine to gange samt en vital kamp hjemme mod Schweiz, der kan få stor betydning i denne sammenhæng. Schweiz:

7. okt.: Kroatien (8) hjemme (venskab)

10. okt.: Spanien (7) ude (NL)

13. okt.: Tyskland (14) ude (NL)

11. nov.: Belgien (1) ude (venskab)

14. nov.: Spanien (7) hjemme (NL)

17. nov.: Ukraine (24) hjemme (NL) De to kampe mod Spanien ser svære ud for Schweiz, ligesom Tyskland-kampen ude gør. Derudover følger to svære venskabskampe mod topmandskaber. Danmark:

7. okt.: Færøerne (107) hjemme (venskab)

11. okt.: Island (41) ude (NL)

14. okt.: England (4) ude (NL)

11. nov.: Sverige (18) hjemme (venskab)

15. nov.: Island (41) hjemme (NL)

18. nov.: Belgien (1) ude (NL) Benhårdt program med to udekampe mod nogle af de bedste hold i verden. En fordel med to kampe mod lavt rangerede Island. Sverige:

8. okt.: Rusland (32) hjemme (venskab)

11. okt.: Kroatien (8) ude (NL)

14. okt.: Portugal (5) ude (NL)

11. nov.: Danmark (11) ude (venskab)

14. nov.: Kroatien (8) hjemme (NL)

17. nov.: Frankrig (2) ude (NL) Drønhårdt Nations League-program mod en europamester, en verdensmester, og to gange VM-finalist. Vis mere Luk

Næste verdensrangliste foreligger 22. oktober.