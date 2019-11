Danmark i hopla: Kan skrive historie i skæbnekamp

2,6 mål i snit.

Det er status for det danske fodboldlandshold i den indeværende EM-kvalifikation.

5-0 over Georgien og 6-0 over Gibraltar har gjort sit til, at landsholdet i sin nuværende form målmæssigt buldrer afsted. Samtidig har man lukket fem ind i den anden ende, og det betyder, at landsholdet er tæt på at tangere rekorden for det bedste snit i landsholdets kvalifikations-historie.

Ekstra Bladet er dykket ned i de støvede og tunge bøger proppet med tal og statistik og kan fortælle, at en tilpas stor sejr over Gibraltar (fem mål eller mere) samt det forventede uafgjorte resultat i Dublin vil tangere den hidtidige rekord.

Den blev sat af Sepp Pionteks mandskab. Men lidt overraskende skete det i landstrænerens sidste forsøg i 1988-89, hvor Danmark som bekendt tabte den sidste kamp i Bukarest og dermed ikke kom til VM. At holdet alligevel scorer højt skyldes ene og alene 7-1-sejren i Idrætsparken over Grækenland.

Holdet endte efter seks kvalifikationskampe med en målscore på 15-6.

Husker du Danmarks landsholdshelt? Her er han i dag

Ironisk nok er nogle af mest succesfulde kvalifikationer målt på måldifferencen ikke lig med succes og slutrundedeltagelse. Det kan du se nedenfor i faktaboksen.

Faktisk ligeglad

Man skal dog lede rigtig godt og længe i landsholdslejren for at finde spillere eller trænere, der for alvor går op i netop den statistik. Det kan vi godt indrømme.

Adspurgt svarer såvel Jon Dahl som midtbanedynamo Thomas Delaney, at fokus ligger på pointene - ikke målene i de forestående kampe.

- Lige nu har jeg bare den her følelse, at vi skal til EM 2020 for enhver pris. Det vil være så stort at spille to puljekampe i Parken. Det er der vores fokus er lige her og nu, siger assisterende landstræner Tomasson til Ekstra Bladet.

En anelse mindre diplomatisk er Delaney.

- Jeg er faktisk ligeglad med, om vi kan få den bedste målforskel nogensinde. Det er noget, der hurtigt bliver glemt igen. Man tænker først på, at det vil være den bedste kvalifikation, når man har gjort det. Det er slet ikke noget, vi tænker på her på forhånd, selv om vi allerede nu har en flot målscore, siger han.

Drømmebilleder for roligans: Se det unikke landsholdsgalleri

Det danske fodboldlandshold har forsøgt at kvalificere sig til slutrunder i både FIFA- og UEFA-regi siden det samlede 3-7-nederlag til Tjekkoslovakiet i 1959 forud for historiens første Nations League (senere EM). Fra efteråret ’64 begyndte DBU også at tilmelde sig VM-kvalifikationen.

Denne optælling begynder dog med kvalifikationen til EM i 1984, der med undtagelse af Nations League i 1964, hvor Danmark via samlede sejre i cup-format besejrede Malta, Albanien og Luxembourg, inden man fik smæk af Sovjetunionen i semifinalen, var første gang et dansk landshold kvalificerede sig til en slutrunde.

Siden har Danmark deltaget i samtlige kvalifikationsturneringer – 19 i alt. Af de 18 foregående har Danmark spillet sig videre til slutrunden i 12 tilfælde.

