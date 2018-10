Danmark i kedelig nulløsning: Vi kan ikke undvære Eriksen

DUBLIN (Ekstra Bladet): Danmark er stadig ubesejrede i Nations League og har kurs mod førstepladsen i gruppen.

Nulløsningen i Dublin kom i stand efter en kedelig forestilling uden nerve, intensitet og særlig mange højdepunkter.

Det Danmark leverede for 11 måneder siden, hvor Irland blev besejret 5-1 og VM-billetten kom i hus, kunne ikke måle sig med 0-0 opgøret.

Danmark havde farlige muligheder, men konklusionen må være, at Danmark bliver et forudsigeligt mandskab uden den kreative hjerne Christian Eriksen.

Det er svært at se, hvordan Danmark skal spille efter Hareides filosofi med et direkte angrebsspil, når holdet bruger mange spilstationer uden Christian Eriksen på holdet.

Det smukke arkitektoniske Aviva Stadium i Dublin er bygget på en sådan måde, at der er udsigt mod floden Liffey og byens centrum i den lave ende. Aftenlyset over den irske hovedstad var i lange perioder et af de mere oplivende momenter. Og det fortæller alt om den fodboldmæssige kvalitet på banen.

Det forekom underligt, at Åge Hareide ventede til kampens 79. minut med at foretage den første udskiftning. Tilmed var det en defensiv gardering, da Andreas Christensen erstattede Kasper Dolberg.

Og det blev faktisk den eneste udskiftning nordmanden foretog sig.

Uden offensiv styrmand

Hvis man taler om, hvor vigtig Lionel Messi og Cristiano Ronaldo er for deres hold, hører Christian Eriksen ubetinget med i den kategori.

Danmark er ét hold med Spurs-kreatøren og et helt andet og langt mere forudsigeligt mandskab uden.

Det var opgøret i Dublin et lysende eksempel på.

Det danske opspil var både langsomt og forudsigeligt. Hvis Danmark brugte fem afleveringer for at komme til afslutning med Eriksen på banen, brugte holdet mindst ti mod Irland.

Martin Braithwaite fik chancen i den offensive 10’er position bag Kasper Dolberg. Uden at fornærme Martin Braithwaite er han altså ingen Christian Eriksen, hverken når det handler om overblik, tekniske færdigheder eller spilforståelse.

Det havde været oplagt at bruge letbenede Pione Sisto i en mere central rolle. Specielt på et område på banen, hvor der er mindst plads at boltre sig på.

Han optrådte som normalt med udgangspunkt til venstre. Ovenpå en række svage præstationer, fremstod Pione Sisto som det stærkeste offensive kort. Det skete dog på en aften, hvor hverken Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite eller Kasper Dolberg ramte et tilfredsstillende niveau.

Sisto sparkede på stolpen kort før pausen og der var et par situationer, hvor det var tæt på at blive farligt, når han foldede sig ud.

Kasper Dolberg fik chancen fra start for første gang i sin ottende landskamp. På mange måder blev det lidt uforløst for Ajax-kometen. Han løb mange af de rigtige steder, men han kom sjældent til farlige afslutninger indenfor målrammen.

Forsvar med højt niveau

Det er ingen tilfældighed, at der i ni foregående landskampe i år kun er scoret to gange mod Kasper Schmeichel. Kun Australien og Kroatien har formået at score mod ham i 2018.

Det skyldes i høj grad det stærke defensive fundament, som Åge Hareide bygger sit hold på.

Simon Kjær er ikke bare vokset ind i rollen som anfører. Han er en markant lederskikkelse i bagkæden, hvor han både udstråler enorm ro, autoritet og sikkerhed.

Offensivt er han måske den største danske trussel. Kun en irsk fod på mållinjen kom i vejen, da han på et hjørnespark sneg sig foran to modstandere og headede mod mål.

Mathias Zanka Jørgensen kom ind fra start som Simon Kjærs makker mod Frankrig i den sidste gruppekamp ved VM. Siden er han vokset ind i rollen som en stærk makker til Kjær.

Zanka har på mange punkter udviklet sig på en sådan måde, at fejlene er minimeret og chancerne i spillet ganske få.

Den danske defensiv er efterhånden så indarbejdet, at det virker underordnet, hvem Simon Kjær har som sin makker. Det fungerer bare.

Danmark spiller tirsdag i Herning en testkamp mod Østrig. Næste udfordring i Nations League er 16. november i Cardiff mod Wales, siden venter Irland i den sidste gruppekamp i Århus 19. november.

