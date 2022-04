Danmark i VM-pulje med Frankrigs forsvarende verdensmestre

Danmark skal møde Frankrig og Tunesien til VM i Qatar sidst på året.

Det står klart efter fredagens lodtrækning i netop Qatar.

Her sørgede den tyske legende Lothar Mathäus for at trække de rød-hvide til Gruppe D, hvor Frankrig fra første seedningslag allerede var taget.

Danmark har fået plads nummer tre i puljen, hvilket betyder noget spillerækkefølgen.

Senere kom Tunesien op af hatten fra tredje seedningslag og trak plads nummer fire, hvilket betyder, at Danmark lægger ud mod netop Tunesien.

Det fjerde hold i puljen er fortsat uafklaret. Hele tre hold bejler nemlig til den plads.

I første omgang skal Australien og De Forenede Arabiske Emirater spille en playoff-kamp 7. juni. Dernæst skal vinderen af den kamp møde Peru i endnu en playoff-kamp om den fjerde plads i Gruppe D.

Du kan se alle VM-grupperne nederst

Den omdiskuterede slutrunde begynder 21. november, mens finalen spilles på Lusail Stadium 18. december.

Danmark skal i forvejen møde Frankrig to gange i Nations League i år, så holdene får et stort kendskab til hinanden inden opgøret.

Det er sjette gang, at Danmark er med ved VM. Bedste danske resultat var kvartfinalepladsen ved verdensmesterskabet i 1998, hvor holdet med Laudrup-brødrene og Peter Schmeichel som profiler tabte 2-3 til Brasilien.

Da danskerne senest deltog ved VM i Rusland, nåede de ottendedelsfinalen. En dramatisk kamp endte her med dansk nederlag til Kroatien i straffesparkskonkurrence.

Qatar blev udpeget som arrangør i 2010, og valget har siden mødt stor kritik fra en lang række aktører.

Der er udarbejdet rapporter om brud på menneskerettigheder og dårlige forhold for migrantarbejdere i landet.

Sidste år regnede den britiske avis The Guardian sig frem til, at flere end 6500 migrantarbejdere har mistet livet i Qatar, siden nationen fik tildelt værtskabet.

Ved fredagens lodtrækning var der præcis 234 dage til åbningskampen, der spilles på Al Bayt Stadium.