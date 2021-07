Danmark klar til EM-semifinalen: Vinder 2-1 over Tjekkiet

Vi skal ikke hjem – vi skal videre til Wembley!

De gjorde det i 1984, gentog kunststykket i 1992 og nu er Danmark for tredje gang i historien i en EM-semifinale.

2-1-triumfen over Tjekkiet i Baku blev grundlagt i første halvleg, hvor danskerne scorede i starten og slutningen af halvlegen. Først ved Thomas Delaney og siden ved Kasper Dolberg.

Det, der startede med to nederlag, er nu vendt med tre sejre i træk – mod Rusland, Wales og Tjekkiet – og udsigten til en EM-semifinale på fodboldens højborg – Wembley.

Revanche efter 17 år

Det er historisk, det er imponerende, og det er også lidt surrealistisk for Danmark at stå i en EM-semifinale efter at havde ’mistet’ der bedste spiller i den første kamp.

Men de rykkede sammen i bussen og viste, hvor langt sammenhold, vilje, moral og gejst kan bringe et landshold.

Danmark havde ellers tabt til Tjekkiet de to seneste gange, de har mødt dem ved en EM-slutrunde. I 2000 tabte danskerne 0-2, og fire år senere i EM-kvartfinalen vandt tjekkerne 3-0.

Men 17 år senere fik Kasper Hjulmands tropper revanche for det smertefulde nederlag.

Det mest scorende danske landshold ved en slutrunde jubler over semifinalenpladsen. Foto: Lars Poulsen

I løbet af lørdagen var der landet flere fly med fans direkte fra København. De mere end 1000 medrejsende danske fans sang og havde en fest i det ene hjørne af stadion.

Men det olympiske stadion i Baku er ikke velegnet til fodbold. Fansene er alt for langt væk fra banen

De skulle ikke vente lang for at få stemningen tæt på kogepunktet.

Jens Stryger Larsen slog et smukt hjørnespark, Jannik Vestergaard og Simon Kjær skabte plads til Thomas Delaney, der fra stående position headede bolden i mål, efter den havde studset jorden.

Thomas Delaney har scoret til 0-1. Foto: Lars Poulsen

I perioder før pausen var Danmark lidt på hælene. Tjekkerne fik meget plads og var tæt på i et par situationer.

Kasper Schmeichel leverede en god redning efter en situation, hvor han havde smidt bolden væk.

EM’s bedste aflevering

Men da man mindst ventede det, slog Danmark til – igen.

Og det var måske EM’s smukkeste aflevering, der førte til scoringen.

Jannik Vestergaard spillede Joakim Mæhle fri på venstrekanten. Mæhle sparkede resolut bolden med højre yderside i en blød bue over forsvaret og ind i fødderne på Kasper Dolberg.

Fødselaren Mikkel Damsgaard jubler sammen med Kasper Dolberg over scoringen til 2-0. Foto: Lars Poulsen

Med indersiden scorede han for tredje gang under slutrunden.

Oplægget var i verdensklasse, udførelsen var sublim.

Tjekkerne fik en livline med Patrick Schick scoringen kort efter pausen, da Jannik Vestergaard ikke fik blokeret afslutningen.

Tjekkerne pressede danskerne længere tilbage på banen. Det gav muligheder for hurtige omstillinger, hvor både Yussuf Poulsen og Joakim Mæhle havde gode muligheder.

Kaptajn Kjær styrede det danske skib på London-kurs. Foto: Lars Poulsen

På en historisk aften for Danmark fremstod Simon Kjær på ny som den general, den leder, den styrmand, han har udviklet sig til. Han er lige nu i verdensklasse.

Den mand laver ingen fejl og styrer sit forsvar helt suverænt.

Men også Andreas Christensen og Jannik Vestergaard fremstod bundsolide, lige som Pierre Emile Højbjerg og Thomas Delaney centralt var et par fyrtårne, der vandt mange bolde.

Med 2-1-sejren over Tjekkiet og billetten til EM-semifinalen har Danmark nu scoret 11 mål ved denne slutrunde. En bedrift et dansk landshold aldrig tidligere har præsteret.

Cirka 1000 danske fans havde taget turen til Aserbajdsjans hovedstad. Foto: Lars Poulsen

Ved VM i Mexico i 1986 scorede danskerne ti gange. Det mest positive er næsten, at de 11 danske scoringer fordeler sig på syv forskellige spillere.

Danmark spiller EM-semifinale onsdag aften kl. 21.00 på Wembley.

Modstanderen bliver enten Ukraine eller England, der mødes lørdag kl. 21.00

Finalen spilles også på Wembley næste søndag kl. 21.00.

Vidunderlige scener efter kampen. Foto: Lars Poulsen

