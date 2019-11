Danmark klar til EM

DUBLIN (Ekstra Bladet): Hold nu fest, hvor bliver det sjovt at være dansk fodboldfan til sommer.

For første gang i historien får det danske herrelandshold nemlig lov til at spille slutrundekampe i Parken, når EM kommer til København.

Det er den vidunderlige status efter 90 minutters nervepirrende drama i Dublin, hvor danskerne i den grad hang med en vis legemsdel i vandskorpen, men holdt stand under et irsk bombardement af den anden verden.

Og nu bliver det rigtig sjovt at være roligan.

I forhold til fredagens pligtsejr over Gibraltar i Parken havde Åge Hareide valgt at skifte tre mand.

Det var færre end forventet, men nordmanden valgte Mathias ’Zanka’ Jørgensen som makker til Simon Kjær og Lasse Schöne på den centrale midtbane.

Zanka havde i modsætning til Andreas Christensen masser af minutter i benene, og der blev brug for den skarpe kampform i en første halvleg, som bare slet ikke udformende sig, som Hareide havde håbet.

Valget af Schöne fremfor Pierre-Emile Højbjerg signalerede nemlig en ambition om, at danskerne skulle være på bolden mod de duelstærke irere, men det var bare ikke det, der skete.

Især Schöne havde problemer, men hvis landstræneren havde overvejet at skifte ham med Pierre-Emile Højbjerg, blev den plan spoleret, da Delaney først i halvlegen måtte udgå med en ankelskade, så Højbjerg måtte i aktion tidligere end planlagt.

Delaney røg i græsset, og kunne ikke fortsætte.

Kort efter faldt første halvlegs bedste danske mulighed, da bomstærke Andreas Cornelius headede bolden ned for fødderne af Christian Eriksen, der måtte se sin afslutning, der havde kurs mod kassen, blive blokeret.

Herfra blev det kun værre.

Først måtte Cornelius behandles for en hovedskade, og få minutter efter gik han direkte i omklædningsrummet med en fiberskade i baglåret.

Den får han og DBU svært ved at forklare i angriberens klub, Parma, for tv-billederne afslører, at han flere gange tog sig til baglåret allerede under opvarmningen.

Ind kom Kasper Dolberg, mens den danske gameplan gik op i røg. Og i resten af halvlegen stod den på tungt irsk pres.

Cornelius fik mange knubs.

Det bekymrende kampbillede fortsatte, da holdene kom ud til anden halvleg, og kun en hurtig hånd fra Schmeichel forhindrede en irsk føring.

Båret frem af de grønklædte masser på tribunerne kæmpede værterne om hver eneste bold, mens der var langt mellem meningsfulde danske angrebsforsøg.

I den anden måtte det danske midterforsvar, hvor Kjær og Zanka leverede mandfolkepræstationer, slås for at holde irerne fra fadet, mens det bare trak mere og mere op til et mål til hjemmeholdet.

Men så faldt den forløsende og vidunderlige scoring, da Henrik Dalsgaard smed et nærmest mirakuløst godt indlæg – endda slået med venstrebenet – knivskarpt gennem de irske forsvarsværker til Martin Braithwaite, der efter 73 minutters total anonymitet kunne sende bolden ind over stregen.



Det lykkedes Matt Doherty at udligne og skabe hektisk spænding til sidst, men heldigvis holdt det danske forsvar stand.

Dermed er der lagt op til et brag af en fodboldfest i København til næste sommer, hvor landsholdet i hvert fald får lov til at spille to slutrundekampe på eget græs.

Og Åge Hareide, han står tilbage som den helt store vinder, der trods den manglende tillid fra DBU som den tredje danske landstræner efter Bo Johansson og Morten Olsen kvalificerer Danmark til to slutrunder i træk.

Samtidig kan han nu prale af vanvittige 34 kampe i træk uden nederlag.

Nej, norsk fodbold er ikke så tosset.

Især ikke, når den bliver spillet op dansk.

EM, her kommer vi!

EM-overblikket 19 EM-billetter er nu uddelt. Følgende lande er klar til slutrunden: Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine og Østrig Tirsdag vil enten Ungarn, Wales eller Slovakiet snuppe den 20. billet. De sidste fire uddeles til vinderne af forårets play off-grupper. EM afvikles i 12 forskellige byer i 12 lande fra 12. juni til 12. juli 2020. Åbningskampen spilles i Rom, mens finalen foregår på Wembley i London. Der spilles fire EM-kampe i Parken: Tre gruppekampe (13., 18. og 22. juni) og en 1/8-finale 29. juni. Danmark vil som minimum spille to gruppekampe i København. Hvis vi vinder lodtrækningen, vil vi også få den tredje hjemmekamp i Parken - taber vi den, skal vi spille kampen mod Rusland i Skt. Petersborg.

