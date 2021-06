Danmark må undvære to spillere til EM-ottendedelsfinalen mod Wales

Kasper Hjulmand ændrer på to pladser til 1/8-finalen mod Wales. Yussuf Poulsen og Daniel Wass er ude

Kasper Hjulmand skifter to mand til 1/8-finalen mod Wales.

Ud glider skadede Yussuf Poulsen og Daniel Wass, der er blevet syg. Ind på holdet kommer Jens Stryger Larsen og Kasper Dolberg.

Derved starter de for første gang under EM for Danmark.

Yussuf Poulsen er ellers Danmarks EM-topscorer med to træffere under slutrunden. Nu kommer han med sikkerhed ikke i kamp mod Wales.

Anfører Simon Kjær blev skånet i onsdags for at pleje en øm læg, men han er naturligvis blevet klar til opgøret.

Det betyder, at Danmark stiller i en 3-4-3 opstilling mod Wales. Den ser sådan ud:

Kasper Schmeichel – Simon Kjær, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard – Jens Stryger Larsen, Thomas Delaney, Pierre Emile Højbjerg, Joakim Mæhle – Mikkel Damsgaard, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite.

Og der vil være rigeligt at skyde med fra bænken for Kasper Hjulmand: Mathias Jensen, Andreas Cornelius, Andreas Skov Olsen og Christian Nørgaard er blevet skiftet ind de seneste kampe.

Helt uden for truppen til opgøret er Yussuf Poulsen, Daniel Wass og naturligvis Christian Eriksen.

Der har været gang i festlighederne hele lørdagen. Allerede kl. 11.00 mødtes danskerne på Rembrandtplein, hvor flere tusinde rød-hvid klædte fans sang, festede og dansede på den centrale plads i Amsterdam.

- Mange går op i, hvordan vi stiller op. Jeg interesserer mig også meget for, hvem der slutter kampen.

- Det handler ikke kun om de 11 mand, der starter kampen. Dem, der bliver skiftet ind, er også meget vigtige for os, som Kasper Hjulmand formulerede det på fredagens afsluttende pressemøde forud for opgøret mod Wales.

Vinderen af opgøret i Amsterdam møder vinderen af Holland/Tjekkiet i kvartfinalen næste lørdag i Baku.