Danmark møder England, Belgien og Island i Nations League

Eriksen vippet af tronen

Der er trukket lod til efterårets Nations League, og Danmark er kommet i gruppe med Island, Belgien, England.

Lodtrækningen må ses som lidt af en drømmelodtrækning for Danmark, der kan se frem til en række spændende kampe på øverste niveau efter kun at have spillet på B-niveau mod Irland og Wales i første udgave af turneringen.

England har Danmark ikke mødt i en tællende kamp siden VM 2002-nederlaget i 1/8-finalen, mens Island bliver et spændende opgør mellem to spillestile og samtidig et nordisk brag. Og Belgien råder over nogle af verdens bedste spillere.

Samtidig undgik Danmark at tørne ind i lande som Polen og Schweiz, som vi har spillet mod i de seneste kvalifikationsturneringer.

Fra nederste lag kunne det i stedet for Island være blevet Tyskland eller Kroatien, der skuffede i seneste Nations League og faktisk var rykket ned i næstbedste lag, hvis ikke UEFA havde besluttet at udvide grupperne fra tre til fire hold.

Såvel Belgien som England tørner Danmark dog allerede sammen med inden Nations League. England er modstander i marts i en testkamp, mens Belgien er i gruppe med Danmark ved sommerens EM-slutrunde.

Gruppe 1

Holland.

Italien.

Bosnien-Hercegovina.

Polen.

Gruppe 2:

England.

Belgien.

DANMARK.

Island.

Gruppe 3:

Portugal.

Frankrig.

Sverige.

Kroatien.

Gruppe 4:

Schweiz.

Spanien.

Ukraine.

Tyskland.

Nations League-grupperne spilles fra 3. september og frem til 17. november, mens der er finalespil i juni 2021 og afgørende playoff-kampe i marts 2022.

Og hvordan kommer man så til VM via Nations League?

De ti vindere af de ordinære VM-kvalifikationsgrupper går direkte til VM, mens de ti andenpladser ryger til playoff-kampe, og det samme gør så de to bedste Nations League-gruppevindere (på Nations League-ranglisten), der ikke kvalificerer sig direkte eller kommer til playoff via den ordinære kvalifikation.

I playoffrunden er nu 12 hold, og de mødes to og to i seks kampe. De seks vindere mødes igen to og to, og de tre vindere kommer så til VM, så Europa når op på de 13 tildelte pladser.

Først 29. november 2020 trækkes der lod til den ordinære VM-kvalifikation, der indledes i marts 2021.

Her er lodtrækningen fra samtlige lag - også de nederste.



OFFICIAL

2020/21 #NationsLeague draw!



Matchday 1 3–5 September 2020 pic.twitter.com/774ZzAyAWr — UEFA Nations League (@EURO2020) March 3, 2020