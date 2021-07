Danmark møder England i EM-semifinalen

England vandt sikkert 4-0 over Ukraine og møder Danmark på Wembley 7. juli

Den danske vikingehær kommer for en gangs skyld markant på udebane, når holdet onsdag aften spiller EM-semifinale mod England, hvor football virkelig ’is coming home’ – og nationen trods en heftig corona-kampagne lukker flere og flere tilskuere ind på Wembley.

Hvor Harry Kane og co. i starten spillede for 20.000 tilskuere, bliver der på onsdag lukket hele 60.000 ind, hvilket svarer til 75 pct. af Wembleys kapacitet. DBU råder over 5000 billetter, der dog kun kan sælges til danskere med bopæl i Storbritannien.

Sådan er der så meget, og sådan er det med dét!

England smuttede til Rom og havde absolut ingen problemer med at komme væk fra hjemligt græs. De smadrede totalt bovlamme Ukraine med 4-0, selv om englænderne i perioder af første halvleg spillede så langsomt og kontrolleret, at man var ved at gabe kæberne af led.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Harry Kane prikkede allerede i det fjerde minut England på 1-0 på en godt set stikning fra Raheem Sterling. England gentog kunststykket med en hurtig scoring i det 46. minut, da Harry Maguire fornemt fordoblede føringen på hovedstød efter et frispark begået mod Harry Kane.

Og Pierre-Emile Højbjergs klubkammerat sørgede selv for 3-0, da han i det 50. minut rimeligt udækket i det ukrainske felt kunne heade England i front 3-0. Så klaskede ukrainerne fuldstændig sammen, og det blev kun endnu værre, da Jordan Henderson med sin første scoring i landsholdsdress øgede til 4-0 – på endnu et hovedstød uden voldsom ukrainsk modstand.

Da stod Gareth Southgate – en halv time før slut - såmænd stadig og så bekymret ud, og det havde manden vel ingen grund til. Han fik derimod sparet en pæn flok af sine betroede folk, så blandt andre Harry Kane kunne nappe en velfortjent omgang afspadsering på bænken.

Efter en til tider udskældt start på EM er Harry Kane skarpladt og klar. Men det er den danske vikingehær også!