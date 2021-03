Danmark overdænget med ros

Alt peger på, at Danmark og Østrig kommer til at kæmpe om den direkte billet fra kvalifikationsgruppe F til næste års fodbold-VM i Qatar.

Det siger Israels fodboldlandstræner, østrigeren Willi Ruttensteiner, på et pressemøde onsdag aften, forud for at kvalifikationsgruppen torsdag åbner med et møde mellem Israel og Danmark i Tel Aviv.

- Hvis man kigger på verdensranglisten er Danmark det stærkeste hold - nummer 12 i verden - men både Østrig og Skotland har også stærke hold, der skal med til EM.

- Jeg kender Østrig rigtig godt, og selv om det kan være svært for mig at sammenligne Østrig og Danmark, så vil jeg vurdere, at det er gruppens klart stærkeste hold, og det er en god udfordring for os, at vi skal måle os med dem, siger Willi Ruttensteiner.

Willi Ruttensteiner instruerer her en af sine spillere under en Nations League-kamp i efteråret. Torsdag skal hans mandskab møde Danmark. Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

Kvalifikationsgruppen tæller Danmark, Østrig, Skotland, Israel, Moldova og Færøerne. Gruppevinderne kvalificerer sig til VM, mens nummer to skal ud i playoffkampe.

Landstræneren for verdensranglistens nummer 87 vil se det som en stor overraskelse, hvis hans mandskab torsdag kan tage point mod Danmark.

- Hvis man starter ved målmanden og slutter ved angriberne, så kan man se, at Danmark har lutter spillere med stor international erfaring fra topklubber, og den erfaring er en nøgle i landskampe. Så det vil være en stor overraskelse, hvis vi kan få point mod et så stærkt hold.

- Danskernes individuelle kvaliteter er uomtvistelige, men i moderne fodbold er organisation og holdånd afgørende. På det punkt er vi gode, og derfor forventer jeg, at vi kan få en åben kamp mod Danmark, selv om Danmark har vidunderlige spillere, siger Willi Ruttensteiner.

Han bebuder samtidig, at israelerne ikke har i sinde at forsvare et enkelt point hjem, for en sådan tilgang vil højst sandsynlig kikse.

De danske spillere har adresse i storklubber rundt om i Europa. Foto: Jens Dresling

Og selv hvis det på dagen skulle vise sig at være den rette taktik mod Danmark, vil det næppe gavne det israelske hold i længden.

- Jeg kan ikke med sikkerhed svare på, om vi kan kontrollere kampen. Men vi har stærke tekniske spillere, som kan flytte bolden rundt, så vi kan prøve. Kan vi kontrollere bolden, så er det også en måde at forsvare sig på. Vi vil undgå at overlade bolden for meget til Danmark, for Danmark er meget god til at bruge den.

- Så vi skal ikke bare stå tilbage og vente på et eller to kontraangreb, som kan sikre os et point. For at vi skal udvikle os fremadrettet, skal vi have et hold, der kan være i stand til at dominere kampe, selv om der vil være perioder - også mod Danmark - hvor vi kommer under pres, siger landstræneren.

VM-kvalifikationskampen begynder torsdag klokken 18 dansk tid. 5000 israelske tilskuere forventes på plads til kampen.

