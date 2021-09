Danmark på VM-kurs efter sikker sejr over Skotland

En dansk drømmestart med to mål inden for et minut afgjorde VM-kvalifikationskampen mod Skotland, før den for alvor var gået i gang

Danmark cruiser den lige og sikre vej mod den næste slutrunde – VM i Qatar næste år.

2-0 over Skotland blev grundlagt før pausen med to scoringer inden for ét minut.

Skotland løb ikke kun ind i den danske fodboldmaskine, de fik også en lektion i hurtigt, effektivt fodboldspil på højt, internationalt niveau.

Fire sejre i fire kampe og 16-0 i målscorer fortæller alt om, hvor suveræne Danmark foreløbig har været i kvalifikationen.

Joakim Mæhle var igen en af Danmarks bedste, da Danmark tog et vigtigt skridt mod VM næste år i Qatar. Foto: Lars Poulsen.

Nu er forspringet på fem point til nærmeste rivaler i gruppen.

Ovenpå de mange afbud var Kasper Hjulmnand tvunget til at ændre på det hold, der senest spillede EM-semifinale mod England.

Fire nye fik chancen: Joachim Andersen, Daniel Wass, Andreas Skov Olsen og Yussuf Poulsen.

Det ødelagde på ingen måder dynamikken og harmonien på det danske hold.

Det er tydeligt, at uanset hvem Kasper Hjulmand sætter på banen, så er der en ild, en glæde og en vilje til at få kollektivet til at fungere.

For det er helt indlysende, at hos Danmark er holdet den store stjerne. Det kan godt være, at Joakim Mæhle, Andreas Christensen og Pierre Emile Højbjerg stikker lidt ud. For de kan noget ekstraordinært.

Men de løfter i flok på Hjulmands mandskab.

Daniel Wass og Joakim Mæhle scorede de to danske mål i sejren over Skotland. Foto: Lars Poulsen.

Men hvor tit er det lige, at to backer scorer i samme kamp? Det sker stort set aldrig. Spørgsmålet er om det nogensinde er sket før.

Men det er et godt udtryk for den aggressive måde, Hjulmand vil spille på. Backerne skal med frem. De skal helt ind i boksen. Og det kom både Daniel Wass og Joakim Mæhle. Ikke kun da de scorede, men i mange situationer i opgøret.

Det lignede et smukt indstuderet mål, da Daniel Wass steg til vejrs og scorede til 1-0 på Pierre Emile Højbjergs forarbejde. For det var tredje gang på få minutter, at Wass tog et dybt løb i feltet.

2-0-træfferen, som kom minuttet efter, var måske et af de smukkeste mål i Parken de seneste år. Udførelsen var i hvert fald på et teknisk højt niveau.

Thomas Delaney leverede en solid indsats på den centrale midtbane, da Danmark vandt 2-0 over Skotland. Foto: Lars Poulsen.

Unge, uimponerede Mikkel Damsgaard tjattede elegant bolden til Joakim Mæhle i feltet. Den dynamiske back tordnede bolden mellem benene på den sagesløse skotske keeper.

Parken var til lejligheden klædt i rødt og hvidt. Og budskabet på endetribunen: I har samlet nationen på ny var ikke bare ordgejl.

Foran 34.562 syngende danskere på tribunerne levede Hjulmands tropper op til de høje forventninger, danskerne har fået til nationens helte efter den euforiske fodbold-sommer.

Begejstringen i Parken var enorm, da Mohamed Daramy kom ind til sin debut fem minutter før slutfløjt. Han nåede at give få prøver på sit enorme talent.

Kasper Schmeichel måtte i ét tilfælde vise klassen, da han dykkede ned ved stolpen og afværgede et skudforsøg. Foto: Lars Poulsen.

Det er formentlig sikkert, at der venter mere spilletid til ham og formentlig også Jesper Lindstrøm, der lige nåede at mærke Parkens græstæppe i de sidste minutter.

Lørdag ventes Kasper Hjulmand at foretage flere udskiftninger.

Her skal landsholdet forsøge at udbygge den ubesejrede stime i VM-kvalifikationen. Næste tirsdag spiller de igen i Parken, hvor Israel er modstanderen.

To sejre i de kampe og Danmark står med 18 point og det ene ben ved VM. Kun gruppevinderen kvalificerer sig direkte til VM.