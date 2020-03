Danmark skal spille for lukkede døre

Det danske U21-landshold skal spille uden tilskuere, når holdet gæster Rumænien i EM-kvalifikationskampen 31. marts.

Kampen rykkes fra Craiova til Plioesti nær Bukarest. Det skyldes frygt for coronavirus, fortæller Dansk Boldspil-Union (DBU) til Ritzau.

Det er de rumænske myndigheder, der har anbefalet, at fodboldkampen blev rykket og spillet for lukkede døre.

Danmark topper gruppen med 15 point efter de første fem kampe. Rumænien er den nærmeste forfølger med ti point efter fem kampe på andenpladsen.

Ifølge DBU samles U21-spillerne og træner i spanske Barcelona fra 25. marts, inden holdet rejser videre til Rumænien.

En af de nøglespillere, der kan få praktiske problemer med at komme med til kampen, er Bologna-spilleren Andreas Skov Olsen.

Det skyldes, at Italien, hvor danskeren spiller til dagligt, er et af de områder, hvor det kan være svært at komme til og fra på grund af udbruddet af coronavirus.

Hos DBU satser man dog fortsat på, at Andreas Skov Olsen kan komme med til kampen mod Rumænien.

