Danmark skuffer: Taber på hjemmebane

September blev en skuffende måned for Danmarks U21-landshold.

I sidste uge tabte de talentfulde fodboldspillere med 1-4 til Frankrig, og mandag aften endte det igen med nederlag, da Slovakiet kom forbi Vejle.

Danmark var favoritter i mandagens testopgør, men tabte med 0-2 efter at have lagt et hårdt pres på Slovakiet kampen igennem.

Da danskerne efter utallige store chancer kastede alt frem i det sidste kvarter, gik det galt. Slovakiet slog til på kontrastød og scorede de to mål, der afgjorde kampen.

Dermed har U21-landstræner Steffen Højer nok at tænke over, inden Danmark i den kommende måned spiller EM-kvalifikationskamp mod Tjekkiet.

Fra kampens begyndelse var det tydeligt, at det ville blive en kamp, hvor Danmark skulle forsøge at dirke en benhård slovakisk defensiv op.

Annonce:

Danskerne havde nærmest konstant bolden i egne rækker, men manglede hurtighed omkring slovakkernes felt, og derfor blev chancerne knap så store, som de kunne være blevet.

Ikke desto mindre burde Danmark have været foran ved pausefløjt. Blandt andre Wahid Faghir havde flere muligheder for at score, og det fortsatte efter pausen.

Stuttgart-angriberen, der er udlejet til Elversberg i den næstbedste tyske række, blev efter 50 minutter spillet helt fri af Maurits Kjærgaard, men Lubomir Belko diskede op med en af flere store redninger i målet.

Kort efter hamrede Thomas Kristensen bolden på overliggeren, og efter 75 minutter misbrugte William Bøving dagens største chance, da han kom først til bolden efter et indlæg. I helt fri position ramte han Belko i målet.

Danmark satsede mere og mere, og det betød, at slovakkerne begyndte at skabe chancer på kontrastød. Og det var de effektive til at udnytte.

Efter 80 minutter scorede Mario Sauer, og så tabte de danske spillere pusten. Dominik Javorcek cementerede sejren seks minutter senere.