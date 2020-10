Danmark slår Færøerne sikkert i testkamp

Danmark havde ingen problemer med at besejre Færøerne, der blev sendt hjem med et 4-0-nederlag fra testkampen i Herning

Efter to kampe uden mål, kom der hul på bylden for Kasper Hjulmand i den tredje landskamp.

I Herning blev Færøerne besejret overbevisende 4-0. Sejren blev grundlagt i første halvleg, hvor Danmark scorede alle fire mål.

Testkampen mod verdens nummer 107 vil mest af alt blive husket for en drømmedebut til Andreas Skov Olsen.

Men Kasper Hjulmand vidste, hvad han fik med Andreas Skov Olsen på højrekanten.

For han kender den hurtige og gennembrudsfarlige spiller fra deres fælles fortid i FC Nordsjælland.

På trods af kvaliteten hos modstanderen ikke var skræmmende, så imponerede Andreas Skov Olsen med sin spilforståelse.

Han scorede det første mål under Kasper Hjulmands ledelse, da han i feltet firsttimmede bolden i mål med venstrebenet.

Andreas Skov Olsen fik en flot debut med scoringen til 1-0. Foto: Lars Poulsen

To fine oplæg

Skov Olsen sprudlede i sandhed før pausen på højrekanten. Han var således også impliceret i 2-0 træfferen, da han jagtede en færøsk fejlpasning.

Bologna-spilleren kom først på bolden, blev nedlagt i feltet. Klart straffespark, som Christian Eriksen scorede på.

Joakim Mæhle startede som venstre back, skiftede til højresiden efter pausen. Han viste gode offensive kvaliteter specielt før pausen og scorede sit første landskampmål på et fint oplæg fra Martin Braithwaite.

Andreas Skov Olsen var på pletten kort før pausen med endnu en fin detalje.

Han trak fri på højrekanten og serverede bolden i feltet, hvor Andreas Cornelius havde let ved at score.

Nu skal man ikke lægge for meget i en 4-0 sejr over Færøerne, men Kasper Hjulmand har i hvert fald fået set, at Andreas Skov Olsen i den time, han var på banen, vil presse sig på til startformationen i fremtiden.

Der hersker ingen tvivl om, at Kasper Hjulmand også har noteret, at Joakim Mæhle kan spille i både højre og venstre side. Backen, der glippede et klubskifte til Marseille, har stort potentiale og kan sagtens blive en af dem, landstræneren satser på.

Der var også debut til Christian Pedersen. Foto: Lars Poulsen

Fem fik debut

Andreas Skov Olsen var debutanten med det største og mest markante aftryk på en fin efterårsaften i Herning, hvor der var lukket 207 danske fans ind på stadion blandt de 500 tilladte inklusive spillere, ledere, presse og sikkerhedsfolk.

Derudover fik tre debutanter chancen i testkampen. Alle med en fornuftig debut på en aften, hvor Danmarks defensiv slet ikke blev udfordret.

Philip Billing fyldte godt op centralt, mens Mathias Jensen stod lidt svagere i billedet.

På venstre backen fik hasteindkaldte Kristian Pedersen en halvleg og viste, hvor vigtigt det er med en venstrebenet på den position.

Jonas Wind fik de sidste 20 minutter lige bag de tre forreste, da han afløste Christian Eriksen.

Det er tydeligt, at Kasper Hjulmand i sine tre første landskampe har haft behov for at få nyt blod i sin trup. I tre kampe har hele syv spillere nu fået deres debut.

