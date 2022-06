Danmark slår Østrig i Nations League

Danmark holder fast i førstepladsen i Nations League efter sikker sejr over Østrig i Parken

Danmark gav Parken, hvad folket krævede: En fodboldfest og en sejr.

Med euforisk opbakning, entusiasme og begejstring på tribunerne sluttede Hjulmands tropper på fornemste vis med en sejr på 2-0 over Østrig i den fjerde kamp på ti dage i Nations League.

Ni point og en topplacering i gruppen er et perfekt udgangspunkt for Danmark før de sidste to gruppekampe.

Sejren blev grundlagt før pausen på scoringer fra Jonas Wind og Andreas Skov Olsen.

To mål, der viste stærk, effektiv kombinationsfodbold fra danskerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pierre Emile Højbjerg var en stor leder på Danmarks midtbane. Foto: Lars Poulsen.

Joakim Andersens lange pasning, Joakim Mæhles intelligente oplæg til Jonas Wind var en scoring lige efter fodboldens ABC. Få berøringer og effektivt afsluttet.

Jonas Wind var i oplæggerens rolle, da han spillede Andreas Skov Olsen fri. Let og enkelt så det ud, men den tekniske udførelse var på højeste niveau.

Sejren har stor betydning for Danmarks muligheder for topseedning til EM-kvalifikationen, hvor lodtrækningen finder sted til oktober.

Hjulmands tropper kan således gå på sommerferie med god samvittighed og en stærk tro på, at Danmark havner i øverste seedningslag til EURO 2024 kvalifikationen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rasmus Nissen Kristensen og Joakim Mæhle leverede stærke præstationer på de to back-positioner. Foto: Lars Poulsen.

Det kan godt være Daniel Wass og Jens Stryger Larsen før pausen sad ude på bænken og tænkte over deres position på landsholdet. For den er truet.

Én af dem, der har efterladt et særdeles positivt indtryk efter de fire kampe, er Rasmus Nissen Kristensen.

Den kommende Leeds-spiller passer perfekt til den aggressive form for fodbold, Kasper Hjulmand vil spille.

For han er dynamisk, ivrig og meget fysisk stærk. Og så var samspillet med Andreas Skov Olsen eminent før pausen.

Sublim spilforståelse og en utrolig evne for at finde hinanden, så østrigerne kom til at se forvirret ud.

Med de lette ben og det hurtige antrit fangede østrigerne sjældent Skov Olsen. Han sprudlede og udfordrede konstant i den halvleg, han fik på banen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonas Wind scorede og lagde op. En flot kamp fra Wolfsburg-spilleren. Foto: Lars Poulsen.

Jonas Wind satte et stort aftryk med scoring og oplæg før pausen. Men man kommer ikke uden om publikumsyndlingen Joakim Mæhle, der kun havde kræfter til 50 minutter.

Men på ny så man hvilken kraft og energi han kommer med, når han trækker den røde trøje over hovedet.

Hvis nogen har været i tvivl om Pierre-Emile Højbjergs betydning for Danmark, så var kampen mod Østrig et lysende eksempel på, hvor stor en leder, han har udviklet sig til. Altid i nærheden af bolden og med et imponerende energiniveau.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Andreas Skov Olsen leverede en meget flot første halvleg og kronede indsatsen med en scoring. Foto. Lars Poulsen

Superligaens eneste udtagne spiller Nicolai Boilesen fik en sjælden chance fra start. Og FCK-spilleren leverede en ganske solid indsats i tre mands-bagkæden.

Opløftende var det også fra Mathias Jensen, der efter flere svingende præstationer endelig fik sat et fint aftryk fra sin centrale position på banen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christian Eriksen fik et kvarter på banen. Han var lidt slidt efter tre kampe på syv dage. Foto: Lars Poulsen.

Christian Eriksen kan også blive træt. Og det var han efter tre kampe på syv dage. Han fik en sjælden plads på bænken, men tilbragte det meste af tiden ude på sidelinjen med at varme op.

Han kom dog på banen til aftenens største bifald det sidste kvarter til sin landskamp nummer 115.

Kort før tid var han tæt på at score, da hans skud fra distancen prellede af på den ene opstander.

Danmark mangler to kampe i Nations League i slutningen af september. Ude mod Kroatien og hjemme mod Frankrig i den sidste kamp.

Med dansk sejr og fransk nederlag hjemme mod Kroatien er Danmark sikre på at blive i Nations Leagues bedste 'række'. Kun det dårligste hold rykker ned, og Danmark kan nu ikke længere hentes af Frankrig med to kampe igen.