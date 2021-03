Danmark slår Rusland 3-0 og er i kvartfinalen ved U21-EM

Brøndbys troldmand, Jesper Lindstrøm, tryllede på et magisk minut Danmark videre ved EM for U21-landshold, da Rusland blev smadret 3-0

Brøndby kan trygt skrue prisen på Jesper Lindstrøm op med et par millioner euro, når beskederne fra interesserede klubber begynder at rulle ind her til aften.

De blå-gules troldmand viste magien i rød og hvidt, da Danmarks U21-landshold med stor overbevisning buldrede over Rusland og gik videre til kvartfinalen ved EM med en 3-0 sejr.

Ti minutter og to gange tryllestøv fra Lindstrøm skulle Danmark bruge på at udslette enhver tvivl om den videre færd ved slutrunden.

Først fandt Anders Dreyer Brøndby-spilleren centralt og han så ud af øjenkrogen at Anderlecht-fløjen Jacob Bruun Larsen tog et dræbende løb ind i hjertet af det russiske forsvar.

Med dræbende præcision fandt Lindstrøm sin kreative tvilling på landsholdet og Jacob Bruun Larsen kunne bruge farten i sit løb til at komme alene med den russiske målmand, Aleksandr Maksimenko, som blev rundet inden bolden blev hugget ind til 1-0.

Danskerne spildte dog ikke tiden på at juble over den perfekte start.

38 sekunder senere måtte Maksimenko atter pille kuglen ud af nettet.

Atter med Jesper Lindstrøm i oplæggerens rolle. Mads Bech lagde præcist en fremlægning til Jacob Bruun Larsen, der headede bolden videre i Lindstrøms løb.

Brøndby-spilleren havde atter blikket det rette sted og spillede Anders Dreyer helt fri. FC Midtjylland-fløjens afslutning kunne Aleksandr Maksimenko kun få den ene arm på og bolden fortsatte i en bue videre i mål.

En drømmestart for Danmark, der på forhånd vidste at selv et smalt nederlag ville række til avancement.

At føre med 2-0 mål efter 11 minutter mod en modstander, der er pisket til at vinde med to mål var en gave.

Russerne viste i perioden op mod pausen, at de kunne gøre ondt på danskerne, hvor især kaptajnen Ivan Oblyakov og højrekanten Denis Makarov gav problemer.

De rød-hvide fik afværget de russiske forsøg på comeback før pausen, og da både Oblyakov og angriberen Fedor Chalov blev taget ud i forbindelse med pausen lå det i luften, at russerne havde opgivet at levere miraklet.

Landstræner Albert Capellas kunne tillade sig at pille en del stamspillere ud i anden halvleg, mens Danmark i sikker stil hev den suveræne kvartfinale-plads hjem, da Mohammed Daramy i sidste minut snoede sig fri og fandt Carlo Holse, der kunne hugge kampens sidste mål ind til 3-0.

Aldrig nogensinde har Danmark hentet maksimum-point i gruppefasen ved U21 EM.

I kvartfinalen venter Tyskland. EM-slutrunden sættes nu på pause og fortsætter 31. maj.