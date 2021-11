Danmark slår Rusland 3-1 og har kurs mod VM

Danmarks kvindelandshold løftede niveauet efter pausen og sørgede med tre scoringer i anden halvleg for en sikker sejr over Rusland. Dermed har Lars Søndergaards tropper fortsat gjort rent bord i VM-kvalifikationen efter seks kampe

Der skulle en del prikken til, men til sidst gik der for alvor hul på målbylden.

I VM-kvalifikationen vandt Danmarks kvindelandshold i fodbold tirsdag aften med 3-1 over Rusland, der længe diskede op med et stærkt defensivt bolværk.

Langt inde i kampen havde Danmark, der var uden profiler som Pernille Harder og Nadia Nadim, ingen afslutninger inden for rammen, men i anden halvleg faldt koncentrationen i den russiske defensiv.

Det betød, at tilskuerne i Viborg kunne nyde, at topscorer Signe Bruun først scorede til 1-0, inden Sanne Troelsgaard øgede til 2-0 på straffespark, og Mille Gejl krøllede kuglen helt op i hjørnet til 3-0.

Russerne pyntede på resultatet med få minutter tilbage af den ordinære spilletid.

Sejren betyder, at danskerne nu fører VM-kvalifikationsgruppen med tre point ned til netop russerne, og det er vigtigt.

Gruppevinderen indløser nemlig en direkte billet til VM i Australien og New Zealand i 2023. Ender man på andenpladsen, skal man spille playoff.

Det kvindelige fodbold-landshold har lagt sig alene i spidsen i deres VM-kvalifikationssejr over Rusland. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Opgøret var præget af to stærke defensiver, som de to offensiver længe ikke formåede at dirke op. Spillet var fastlåst på midten af banen i store perioder af kampen, og kun meget få gange blev chancerne rigtig store.

At de russiske kvinder var gode til at lukke af, kan ikke have været en overraskelse for danskerne.

Russerne mødte nemlig op til kampen uden at have lukket et eneste mål ind i sine første fem kampe - og ligesom Danmark havde russerne vundet alle sine kampe.

Der skulle gå 14 minutter, før det brændte på foran et af målene. Russerne havde godt fat i spillet i indledningen, og det var da også Lene Christensen i det danske mål, der måtte diske op med en refleksredning. Nelli Korovkina fik chancen tæt på mål, men Christensen var vaks.

Danmarks eneste mulighed før pausen tilfaldt angriber Signe Bruun, som steg op til et indlæg og headede bolden snert forbi mål efter 37 minutter.

I anden halvleg virkede russerne til at miste pusten en smule, og det udnyttede Danmark.

Efter et hjørnespark i 65. minut faldt bolden lidt tilfældigt ned for fødderne af Signe Bruun i højre side af feltet, og i sådan en situation svigter hun ikke.

Lyon-angriberen bankede resolut sit 12. mål i VM-kvalifikationen i kassen.

Signe Bruun nettede endnu engang for det danske kvindelandshold, da hun bragte danskerne foran 1-0. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ti minutter senere havde en russisk spiller arm på bolden i feltet, og så fik Danmark straffespark. Det sendte Sanne Troelsgaard stensikkert i kassen med et fladt spark til sin venstre side.

Mille Gejl bragte Danmark på 3-0 efter 84 minutter med et smukt mål. Hun fik bolden uden for feltet og tog et træk bagom støttebenet, inden hun drejede kuglen helt op i hjørnet.

Nelli Korovkina scorede kampens sidste mål i den ordinære spilletids sidste minut.