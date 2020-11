Danmark slår Sverige 2-0 i testkamp

Efter scoringer af Jonas Wind og debutanten Alexander Bah vandt Danmark 2-0 over Sverige i testkampen i Brøndby

BRØNDBY: Med otte debutanter, corona-kaos op til testkampen og et stærkt reservespækket landshold blev Sverige alligevel besejret 2-0 på Brøndby Stadion.

Indskiftede Jonas Wind scorede omkring en times spil, da han dukkede op ved bageste stolpe og trillede bolden i mål efter et hjørnespark fra Lucas Andersen, som Mathias Zanka Jørgensen forlængede til bageste stolpe.

Siden konsoliderede debutanten Alexander Bah sejren med scoringen til 2-0 efter fint forarbejde af Joakim Mæhle og Mikkel Damsgaard.

Det vil aldrig blive en landskamp, der huskes særlig længe. Men sejren var meget vigtig for point til verdensranglisten. Nu er det svært at se, at Danmark ikke bliver topseedet, når der 7. december trækkes lod til VM-kvalifikationen. Og det er en kæmpe fordel, fordi kun 14 af 32 nationer kvalificerer sig fra Europa.

15 debutanter under Hjulmand I de seks landskampe her i efteråret siden Kasper Hjulmands tiltræden som landstræner, har hele 15 spillere fået debut på landsholdet. Belgien: Joakim Mæhle England: Christian Nørgaard Færøerne: Philip Billing, Mathias Jensen, Andreas Skov Olsen, Kristian Pedersen, Jonas Wind. Sverige: Oliver Christensen, Jens Jønsson, Victor Nelsson, Mikkel Damsgaard, Alexander Bah, Andreas Maxsø, Oliver Abildgaard og Jesper Lindstrøm.

OB-målmanden Oliver Christensen holdt nullet i sin debut på landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Med 20 afbud havde det danske landshold kun tre spillere tilbage i startformationen fra seneste landskamp: 1-0 sejren over England på Wembley.

Det var anfører Christian Eriksen, Thomas Delaney og Kasper Dolberg. Hovedparten var dog et forstærket ligalandshold. Startende med femtevalget mellem stængerne: Oliver Christensen fra OB.

Kasper Dolberg og Christian Eriksen, der ikke havde fået spilletid i Inters to seneste kampe, spillede kun første halvleg. Og efter en times spil trak Thomas Delaney sig ud.

Derved blev Mathias Zanka Jørgensens Danmarks tredje anfører i testkampen, hvor Danmark efter pausen skiftede fra 4-3-3 til 3-4-3 systemet. Her fik Andreas Maxsø debut som den midterste i tre mandsforsvaret.

Mounir Akhiat, landsholdets analytiker, sad på udskiftningsbænken med headset, fordi han løbende var i kontakt med landstræner Kasper Hjulmand. Landstræneren var isoleret hjemme på hotelværelset på Hotel Marienlyst.

Det er værd at notere, at Jens Jønsson fik en særdeles fornuftig debut på den defensive midtbane. Kompetent i duellerne og stærk i afspillet. Cadiz-spilleren har afgjort budt sig til på pladsen.

Jens Jønsson er en arbejdsmand og ingen kunster. Men han fylder meget på en fodboldbane, og så fylder han godt i duelspillet.

Jonas Wind lykønskes af FCK-kammeraten og landsholds-debutanten Victor Nelsson. Foto: Lars Poulsen

Mæhle bider fra sig

Robert Skov er sendt hjem til Hoffenheim, efter han blev testet positiv med Covid-19 i mandags. Alternativet er Joakim Mæhle, og han er bestemt ikke et dårligt bytte.

Han debuterede mod Belgien i september, og har vist sig stærkt frem i landsholdsregi.

Mod Sverige optrådte han på venstre back, hvor han efterlod et meget fint indtryk, på trods af, at han primært er højrebenet.

Dynamisk, aggressiv og meget deltagende i det offensive spil.

Han blev faktisk mere offensiv efter pausen, da danskerne skiftede til 3-4-3 systemet, hvor Mæhle fik lov at deltage endnu mere i det offensive spil.

Joakim Mæhle ligner det sikre kort i venstre forsvarsside på søndag i Nations League mod Island og igen næste onsdag mod Belgien.

