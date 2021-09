Danmark slap med skrækken

Det var med hiv og sving, at det danske U21-landshold i fodbold tirsdag indledte EM-kvalifikationen med en sejr.

Mod Kasakhstan var Danmark ellers i kontrol i det meste af kampen, men først sidst i anden halvleg kom det forløsende mål, så det endte med en 1-0-sejr.

FC København-talentet William Bøving leverede scoringen og sørgede derfor for en - målt på point - optimal start på jagten på en EM-billet.

Opgøret var Jesper Sørensens første betydende kamp som U21-landstræner. I fredags tog han officielt hul på trænergerningen i en testkamp mod Grækenland.

Den tidligere Brøndby-assistenttræner har taget over efter spanske Albert Capellas, der i juni stoppede til fordel for et job på FC Barcelonas ungdomsakademi.

Danskerne satte sig tidligt på kampen tirsdag, men fik ikke noget ud af spilovertaget. Langsomt kom kasakherne så ind i en rytme, og i enkelte tilfælde brændte det en smule på foran det danske mål.

Danmark tog teten tilbage, men da der lidt over 20 minutter inde i anden halvleg stadig ikke var kommet mål på tavlen, begyndte Jesper Sørensen at skifte ud.

Ti minutter efter blev der scoret. Efter et intenst pres sparkede William Bøving bolden i mål efter rodet spil i Kasakhstans felt. Kort forinden var hjemmeholdet kommet i undertal, og så var vejen til en dansk sejr noget nemmere at få øje på.

Den kom da også i hus uden slinger i valsen, da føringsmålet først var blevet lavet.

Det danske U21-landshold var i marts og maj i aktion ved EM, hvor det blev til exit i kvartfinalen efter et nederlag til Tyskland i en straffesparkskonkurrence.