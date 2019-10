Danmark slipper for Liverpool-stjerne

Når Danmark og Schweiz næste lørdag tørner sammen i en vital EM-kvalifikationskamp i Parken, er schweizerne uden stjernespilleren Xherdan Shaqiri.

Det oplyser Det Schweiziske Fodboldforbund (SFV) på sin hjemmeside.

Liverpool-spilleren har pådraget sin en skade i læggen til træning og bliver ikke klar til landskampene mod Danmark og Irland.

Shaqiri var heller ikke med, da Schweiz i september var samlet for at spille landskampe. Da meldte han afbud for at fokusere på karrieren i Liverpool ovenpå en skade i sæsonopstarten.

Nu melder han sig igen til rådighed for sit hold, bare ikke til de to forestående kampe.

Schweiz ligger nummer tre i kvalifikationsgruppe D med otte point for fire kampe. Irland og Danmark har henholdsvis 11 og 9 point, men begge har spillet fem kampe.

De to bedste i gruppen kvalificerer sig til EM i 2020.

