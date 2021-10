Danmark slipper for stjernespillere

Det bliver sandsynligvis kampen, hvor det danske fodboldlandshold kan kvalificere sig til VM.

Men allerede nu en uge før kampen mod Østrig, har Kasper Hjulmand og resten af truppen fået en hjælpende hånd.

Mandag aften meddelte det østrigske fodboldforbund, at landstræner Franco Foda vil være uden en stjerne og flere bærende kræfter i kampen.

Især Marko Arnautovic kommer han til at savne. Andreas Skov Olsens holdkammerat fra Bologna, der heller ikke var med i den omvendte kamp i Wien i foråret, har pådraget sig en muskelskade.

Den 32-årige målmager, der er blandt Østrigs mest scorende spillere nogensinde, pådrog sig stor opmærksomhed under sommerens EM-slutrunde, da han efter sin scoring mod Nordmakedonien fornærmede to modstandere racistisk.

Marko Arnautovic mod Milan 18. september. Foto: Jonathan Moscrop/AP/Ritzau Scanpix

Han undskyldte efterfølgende og måtte sidde over i Østrigs sidste gruppekamp mod Holland.

Arnautovic må sidde over sammen med Christoph Baumgartner. Den 22-årige Hoffenheim-profil er også ude med en muskelskade, og det er faktisk også tilfældet for 25-årige Valentino Lazaro fra Benfica.

Aleksandar Dragovic er syg, mens Andreas Ulmer har haft en infektion, som han er ved at komme sig over. Det synes dog sandsynligt, at han når at blive klar.

Landstræner Foda har indkaldt Kevin Danso (Lens), Philipp Mwene (PSV Eindhoven), Maximilian Wöber (Red Bull Salzburg), Marco Grüll og Ercan Kara (begge Rapid Wien) som erstatninger.

Østrigs landshold er i alvorlige problemer i VM-kvalifikationens gruppe F med blot syv point efter seks kampe. Med fire kampe igen halser holdet hele fire point efter Skotland på andenpladsen, der giver adgang til playoffs til foråret.