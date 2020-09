Danmark spiller 0-0 mod England i Nations League

PARKEN (Ekstra Bladet): Kasper Hjulmand fik pointmæssig oprejsning efter nederlaget til Belgien i sin debut. 0-0 mod England i Parken var et rimeligt resultat af opgøret.

Men landstræneren har fået noget at tænke på: Nu har hans hold spillet 180 minutter - to kampe - uden at score.

De har godt nok mødt to af de bedste nationer i verden. Men de to landskampe har i hvert fald vist, at Danmark slider med at skabe åbne målchancer mod de store nationer. Specielt når Christian Eriksen ikke er i topform.

Harry Kane var tæt på at blive matchvinder i tillægstiden, da Kasper Schmeichel var langt ude af sit mål. Kane driblede forbi ham, men på mållinjen reddede Mathias Zanka Jørgensen sin målmand.

Meget chancefattigt

Den store, danske kreatør glimtede i små momenter. Men han er slet ikke i den kampform, han skal være for at være en ledende figur i rødt og hvidt. Hertil kom han lige fra ferie og reelt er det opstartsfasen til sæsonen, han er i gang med nu.

Det blev lidt af en ørkenvandring i den mennesketomme nationalarena. På trods af de mange rød-hvide flag på den ene langside, så betyder det bare noget for fodboldkampe, når nerven og intensiteten ikke er der på tribunerne.

Det blev i sandhed en kamp til glemmebogen. Chancefattigt og et opgør, der i perioder mindede om en træningskamp for de to nationer.

Christian Eriksen sparkede over målet i straffesparksfeltet på den største danske chance efter pausen.

Rasmus Falk fik sin første landskamp i syv år. Han var et frisk pust på venstrekanten med masser af energi og vilje i det kvarter, han fik på banen.

Det er tydeligt at se, hvad Kasper Hjulmand gerne vil. Han kræver aggressivitet, når modstanderen skal igangsætte spillet. Det lykkedes i perioder, men med spillernes manglende form får danskerne ikke optimalt ud af anstrengelserne på nuværende tidspunkt.

Men der er ikke meget gennembrudskraft i spillere som Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen.

Daniel Wass har profiteret af landstrænerskiftet. Valencia-spilleren leverede et ganske fornuftigt indtryk mod England. Meget aggressiv i sin spillestil og påpasselig i defensiven. Men han var også træt til sidst.

Lige pludselig er der fire spillere i kamp om pladsen i højre forsvarsside: Henrik Dalsgaard, Joakim Mæhle, Jens Stryger Larsen samt Daniel Wass.

Fornuftig debut

Kasper Hjulmand havde skiftet to mand ud fra nederlaget i lørdags mod Belgien.

Simon Kjær og Pierre Emile Højbjerg tog plads på bænken, mens Mathias Jørgensen og debutanten Christian Nørgaard fik chancen.

Det var helt efter planen, at Kjær kun skulle spille én kamp, fordi han fysisk ikke er langt i forberedelserne til den nye sæson.

Det var til gengæld et spændende og modigt valg at give Christian Nørgaard chancen efter en fremragende sæson for Brentford.

Efter lidt startbesvær fyldte Nørgaard godt på den defensive midtbane. Meget disciplineret og som en bølgebryder foran forsvaret. Tilmed havde han en fod med i det farligste danske forsøg før pausen.

Nørgaard spillede Christian Eriksen, der lavede en smart vending, og fandt siden Kasper Dolberg. Angriberen afsluttede for svagt i situationen, hvor Danmark burde være kommet i front.

Nørgaard fik 72 minutter, siden blev han afløst af Pierre Emile Højbjerg.

Kasper Hjulmand samler sin trup igen om én måned. Her spiller Danmark hele tre kampe. 7. oktober en testkamp mod Færøerne i Herning, 11. oktober i Island og endelig 14. oktober returkamp mod England på Wembley.