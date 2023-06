Danmark spiller 1-1 mod Slovenien

Danmarks vej mod EM i Tyskland næste sommer bliver ikke den lette og lige vej.

Kasper Hjulmands tropper stod som storfavoritter til at vinde gruppen, men der har allerede været flere, uventede bump på vejen.

Og efter 1-1 mod Slovenien står Danmark med syv point efter fire kampe og ligner lige nu ikke et hold, der har meget at gøre ved en EM-slutrunde. I hvert fald ikke, når vi taler om de sjove kampe i den afgørende fase af EM-slutrunden.



Ridser i lakken

Kasper Hjulmand og det danske landshold har fået ridser i lakken. For Danmark er slet ikke det landshold vi kender fra de glade sommerdage for to år siden.

Det er et landshold med spillemæssige problemer og et hold, der siden VM-slutrunden har slidt med at finde ideerne, harmonien og spilleglæden. Et hold, der mentalt har været nemme at bringe ud af kurs.

Annonce:

De ro, der har kendetegnet Kasper Hjulmand gennem et par år, ser vi heller ikke i øjeblikket. Han var frustreret og dybt utilfreds med den franske dommer. Det kom til udtryk ved flere lejligheder specielt efter pausen, hvor han opgivende slog ud med armene.

Alexander Bah var meget svingende. Det blev bedre efter pausen, men aldrig helt godt. Foto: Claus Bonnerup.

Centralt fremstod Pierre Emile Højbjerg igen som et omdrejningspunkt med lav fejlprocent og stor arbejdsradius. Han spiller både med hjertet og hjernen.

Defensivt svigter Simon Kjær aldrig. Han går altid forrest. Når det er sagt, er der flere udfald hos de øvrige danskere. Der er langt til det topniveau vi så for to år siden.

Christian Eriksen spillede sig op efter en sløj første halvleg. Han ramte stolpen og var langt mere aktiv efter pausen.

Christian Eriksen ramte stolpen i anden halvleg.Foto: Claus Bonnerup.

De 800 danskere på det lille, intime Stozice Stadion i Ljubljana var placeret helt nede i det ene hjørne, hvor de konstant kunne høres som den loyale stemme. Men overdøve de entusiastiske slovenere, kunne de slet ikke.

De gav den virkelig gas og det føles som langt flere end de 14.382, der var på plads.

Sløv halvleg

Annonce:

Kasper Hjulmand holdt fast i sit tremandsforsvar, gav plads til Mathias Zanka Jørgensen, der gjorde det fint.

Men det var en sløv, rådvild og uengageret indsats, danskerne leverede før pausen. De havde bolden mest, men de evnede ikke at spille hurtigt og forbi slovenerne, der i flere tilfælde havde held med at lukke af for danskernes manglende kreative evner.

(Teksten fortsætter under billederne)

Rasmus Højlund scorede for sjette gang i seks landskampe. Foto: Claus Bonnerup.

Rasmus Højlund brølede ud til de 800 danskere efter sin scoring. Foto: Claus Bonnerup.

Der kom alt for lidt fra de to kanter – Andreas Skov Olsen og Jonas Wind. Samtidig havde danskerne ikke så godt fat centralt.

Danmark blev straffet for passivt forsvarsspil og sløj opdækning fra Andreas Skov Olsen og til dels Jonas Wind, da slovenerne kom i front.

Rasmus Højlund udlignede og scorede for sjette gang i seks landskampe. Men det var udelukkende Pierre Emile Højbjergs fortjeneste, at den bold havnede fladt foran målet til Højlund. Mesterligt oplæg.

Det er bestemt ikke et sundhedstegn at være vidner til et landshold, hvor rutinerede spillere som Kasper Schmeichel, Christian Eriksen og Andreas Christensen lave uprovokerede fejl, som på en eller anden måde ryster resten af holdet.

Danmark spiller igen til september, hvor de har dobbeltprogram mod San Marino og Finland.