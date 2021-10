Danmark storsejrer over Montenegro i VM-kvalen

For første gang i VM-kvalifikationen blev der scoret mod danskerne, der uden Pernille Harder og storspil vandt en sikker sejr på 5-1 over Montenegro

Måske var det rystelserne fra sidsteøjebliksafbuddet fra den danske anfører Pernille Harder, der slog igennem, men sjældent i denne VM-kvalifikationsturnering har de danske kvindelandsholdet haft så svært ved at finde det flydende spil frem - alligevel betød det ingenting mod et virkelig ringe hjemmehold fra Montenegro.

Danmark vandt 5-1, og selvom der for første gang i kvalifikationen blev scoret mod danskerne, er de stadig på stik kurs mod VM 2023 i Australien og New Zealand.

Stine Larsen satte Danmark i gang med sin 1-0-scoring. Foto: Risto Bozovic/Ritzau Scanpix

- Som vi frygtede, så var Montenegro bedre end de andre hold, vi har mødt. Det er en svær udebane, men alligevel ender vi med at vinde stort. Vi havde håbet, at det blev lettere.

- Det var ikke optimalt, at Pernille Harder måtte melde fra lige før kampstart, men heldigvis havde vi andre dygtige spillere, der kunne steppe op. Sådan er gamet, sagde Signe Bruun til DR efter sejren.

Danmark førte 3-0 ved pausen - og på bare et minut pressede danskerne luften ud af hjemmeholdet.

Montenegro havde i det 17. minut et kæmpe mulighed for at bringe sig overraskende foran. Maria Christensen i det danske mål gik totalt fejl af et indlæg, men danskerne slap med skrækken via en redning på målstregen.

Hurtigt gik det den anden vej - og i det efterfølgende angreb satte Stine Larsen målfesten i gang, da hun via et en montenegrinsk afretning opsnappede Sanne Troelsgaards indlæg.

Selv om Danmark inden da havde haft stor overtag i boldbesiddelse, spillede danskerne langt fra flydende - savnet af skadede Nadia Nadim og Pernille Harder var stort.

Mille Gejl i nærkamp. Foto: Risto Bozovic/Ritzau Scanpix

Men målet gav altså Danmark overskud - uden på nogen måde at imponere. Ti minutter senere viste Signe Bruun igen sin målform, da hun kontrollerende med en lang tå satte bolden i det lange hjørne. Et rigtigt centerforward-mål fra angriberen, for fem dage siden scorede de fem første mål mod Bosnien-Hercegovina.

- Jeg nyder at score mål. Det er dejligt, når det lykkedes, sagde den danske måldronning efter kampen.

Inden pausen øgede Sofie Svava til 3-0.

Selv om Sara Thrige pådrog sig en skade i slutningen af 1. halvleg og blev udskiftet i pausen, lignede det cruisecontrol igen efter pausen, men Danmark tog sig virkelig en blunder. Maria Christensen droppede Kucs afslutning, men den montenegrinske angriber fik også plads, da Katrine Veje slet ikke fulgte med, da hjemmeholdet slog kontra. Det var første mål scoret mod danskerne i VM-kvalifikationen.

Men igen svarede Danmark tilbage på næste angreb. Sanne Troelsgaard forlængede Kathrine Kuhls indlæg over hjemmeholdets fremadstormende målmand - og så stod der 4-1.

Montenegro tabte for alvor pusten - og danskerne fik lettere ved at kombinere sig frem til afslutninger.

20 minutter før tid var der igen bonus. Stine Larsen scorede med ydersiden - og havde let ved at komme frem til afslutningen.

Med sejren er Danmark sammen med Rusland i spidsen for VM-kvalifikationens Gruppe 5 med maksimumpoint. I næste kamp 25. november venter Bosnien-Hercegovina, inden Lars Søndergaard fem dage senere skal sætte holdet op til hjemmekampen mod Rusland.