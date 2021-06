Danmark taber 1-2 til Belgien trods drømmestart

Selvom Danmark tabte til Belgien, har de allerede vundet hjerterne hos alle fodboldelskerne.

Det, der startede så smukt, så rørende, endte som en stor skuffelse. For Danmark viste i sandhed moral, vilje og rystede i lange perioder verdens bedste landshold.

Men selvom Yussuf Poulsen bragte Danmark i front tidligt i kampen, vendte Belgien det hele på hovedet efter pausen. De gik fra 0-1 til 2-1.

Belgierne viste momenter af den verdensklasse, der er på mange positioner på mandskabet. Specielt efter indskiftningerne i anden halvleg, hvor Eden Hazard og Kevin de Bruyne kom på banen. Og så var Romelu Lukaku naturligvis med i de to scoringer, selvom det ikke var ham, der scorede.

Jannik Vestergaard og co. havde generelt godt styr på Romelu Lukaku, men da belgierne i anden halvleg skruede op for tempoet, kom danskerne på mellemhånd. Foto: Lars Poulsen

Det var et belgisk mandskab, der før pausen var rystede og usikre, men verdensklassen kom i sandhed til udtryk specielt hos Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne og Youri Tielemans efter pausen.

Et hovedstød fra Martin Braithwaite var det tætteste, Danmark kom udligning i slutminutterne.

Hvilken elektrisk stemning. Hvilken folkefest. Hvilket smukt syn, Parken viste sig fra med alle de rød-hvide trøjer.

Og så sang de: Vi er røde, vi er hvide.

25.000 i Parken skabte en unik kulisse. En imponerende gestus til Christian Eriksen og til hele fodboldfolket.

Men den enorme intensitet og det høje energiniveau kunne danskerne ikke fastholde efter en sublim første halvleg.

Historisk øjeblik

Det blev et fodboldhistorisk øjeblik, da belgierne sparkede bolden ud af banen efter ti minutters spil.

Alle 22 spillere stoppede op og klappede for at hylde Christian Eriksen.

Romelu Lukaku klappede længe og højst.

Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Romelu Lukaku deltog med stor indlevelse i hilsnenen til Christian Eriksen. Foto: Lars Poulsen

De danske tilskuere leverede en storslået hyldest til Christian Eriksen. Foto: Lars Poulsen

Den store, stærke belgier er klubkammerat med Eriksen, og har vist stærke følelser i den kritiske situation, Eriksen har befundet sig i.

Momentet gik kort efter verden rundt og fortæller historien om, hvor stærkt fællesskabet kan være, selv om Danmark og Belgien var rivaler.

Inden opgøret havde den belgiske anfører Jan Vertonghen overrakt den hvide belgiske udebanetrøje til Simon Kjær med Eriksen og 10-tallet på ryggen.

Bedste halvleg i mange år

Oven på den traumatiske oplevelse i lørdags, var det imponerende at se den gejst, den teamspirit og villighed til at løbe de ekstra meter for hinanden.

Første halvleg blev den bedste et dansk landshold har leveret mange år i Parken. Også langt bedre end mod Polen.

Det var et dansk landshold, der havde parkeret alle mentale udfordringer i Helsingør. De var kommet til Parken for at vinde, for at levere det bedste.

Det lignede et taktisk mesterstykke med et tre mandsforsvar en bevægelig og boldsikker midtbane og så en fronttrio, der konstant stressede belgierne.

Det høje pres, som danskerne praktiserede passede ikke belgierne. Og det var også i åbningsfasen Danmark fik udbytte, da Pierre Emile Højbjerg fik fat i en skidt pasning fra Jason Denaya, spillede Yussuf Poulsen på kanten af feltet.

Kort aftryk og en afslutning i det lange hjørne. Det brøl Parken siden serverede er ikke hørt i mange år.

Der var kun gået knap to minutter, før Yussuf Poulsen havde bragt Danmark foran. Foto: Lars Poulsen

Det var en overraskelse Kasper Hjulmand fandt plads til Mikkel Damsgaard, men beslutningen var klog og et smart taktisk træk.

Fleksibel og meget bevægelig i forreste linje gav han belgierne store problemer. Hans tekniske færdigheder, hurtige fødder og det lave tyngdepunkt er et stærkt kort, han konstant trækker.

Så længe kræfterne slog til, viste han sig som en markant profil med en sublim spilforståelse.

Men på en aften, hvor danskerne så gerne ville og i store momenter også kunne, leverede Pierre Emile Højbjerg en pragtpræstation.

Han kontrollerede midtbanen og serverede rigtig mange fantastiske pasninger.

Danmark skal nu vinde over Rusland mandag, hvis de skal have en chance for at gå videre i turneringen.