Danmark taber 4-2 til Belgien i Nations League

Danmark havde muligheden, udfordrede Belgien, men når tingene spidsede til, var Romelu Lukaku forskellen på det danske og belgiske landshold på en aften, hvor hjemmeholdet vandt 4-2.

Danmark kunne vinde gruppen med en sejr i Leuven, men klasse fornægter sig ikke. Og den har belgierne i sandhed på mange positioner og når det er nødvendigt.

De er hurtige fra tanke til handling med et kreativt omdrejningspunkt som Kevin De Bryune og en spidsangriber i topklasse som Romelu Lukaku.

Efter en chokstart med scoring af Youri Tielemans på klubkammeraten Kasper Schmeichel i kampens åbningsfase, kom Danmark stærkt tilbage.

Jonas Wind udlignede efter flot opspil fra Christian Eriksen, der fandt Yussuf Poulsen. Det var returbolden på hans afslutning, som FCK-spilleren scorede på.

Efter mange jævne præstationer spillede Martin Braithwaite en fin landskamp. Kun scoringen manglede. Den burde være kommet midtvejs i første halvleg, da han var alene med Thibaut Coutois, som trak det længste strå.

Men så blev det hele afgjort med to sublime aktioner fra Romelu Lukaku efter pausen. Først stod Joakim Mæhle forkert og siden kunne Simon Kjær ikke komme ind på kroppen af den stærke belgier.

Mod slutningen faldt der to scoringer. Først trillede bolden under fødderne på Thibaut Courtois og siden satte Kevin De Bryune tingene på plads med scoringen til 4-2.

Jonas Wind udlignede til 1-1 på et fremragende hovedstød. FCK-spilleren greb chancen, da han spillede fra start. Foto: Dirk Waem/Ritzau Scanpix

41 spillere og 15 debutanter i otte landskampe. Det har været en hektisk start for Kasper Hjulmand, der har fået set, hvor stort potentialet er på sit hold.

Landstræneren har i hvert fald set, at Danmark er svære at spille mod, næsten kan spille lige op med alle hold, men en nation som Belgien har spillere på et topniveau, der er væsentligt højere end danskernes.

To nederlag her i efteråret til verdens bedste fodboldnation, Belgien, fortæller også lidt om, at Lukaku & Co. har et par ekstra gear, når et er nødvendigt.

Med afbud fra Kasper Dolberg, Andreas Cornelius og Christian Gytkjær, greb Jonas Wind sin chance. Han scorede det danske mål og viste gode egenskaber med ryggen til målet.

Anfører Simon Kjær leverede også en solid indsats i det danske forsvar, selv om det hører til sjældenhederne, at der scores fire mål mod et dansk landshold.

Til gengæld fik vi set, at Joakim Mæhle stadig mangler en del defensivt, hvis han skal erobre en stamplads. Da Lukaku scorede til 2-1, stod han på den forkerte side. Og før pausen havde han ofte store defensive udfordringer. Scoringen til 4-2 var også efter et indlæg fra hans forsvarsside.

Danmark spillede en god første halvleg, hvor Martin Braithwaite burde have bragt danskerne foran 2-1. Nu endte det med 2-4 nederlag efter opvisning af Lukaku efter pausen. Foto: John Thys/Ritzau Scanpix.

På trods af nederlaget slutter Danmark som nummer to i gruppen efter Belgien men foran England.

Oven på et efterår med otte landskampe holder Hjulmands tropper nu pause til marts næste år, hvor VM-kvalifikationen indledes. Men allerede 7. december trækkes der lod til VM-kvalifikationen.

Her er Danmark blandt de ti topseedede nationer. Det er i øvrigt sammen med Belgien, Spanien, England, Frankrig, Portugal, Kroatien, Italien, Tyskland og Holland.

