Danmark taber til Kroatien i Parken

Juni, Parken og landsholdet det er normalt en sublim cocktail, der er garanti for mål, underholdning og frem for alt sejre til Danmark.

Men sådan gik det ikke i Nations League-opgøret mod Kroatien. Efter to sejre over Frankrig og Østrig tabte de 0-1 mod et velorganiseret og klogt spillende kroatisk landshold.

Foto: Lars Poulsen.

På trods af et energisk og loyalt publikum, så svigtede de danske spillere. De scorede godt nok to gange, men i begge tilfælde var Jonas Wind og Andreas Cornelius i offside position.

Det var tydeligt de danske spillere så gerne ville skabe en fest for folket. De forsøgte også i stor stil, men evnerne rakte ikke på en aften, hvor alt for få danske spillere for alvor trådte i karakter.

Det lignede en 11’er uden styrmand.

Pierre Emile Højbjerg var ikke så markant en lederskikkelse, som vi så mod Frankrig og Østrig. Han sled med at finde rytmen. Og Christian Eriksen var for upræcis med de afgørende nøgleafleveringer.

Foto: Lars Poulsen.

Og så er der publikumsyndlingen Joakim Mæhle, der ikke skal anklages for at være initiativløs. Han gjorde mange ihærdige forsøg, men der manglede ofte et slutprodukt på alt, hvad han foretog sig.

Findes der i grunden et smukkere syn end det gamle, slidte Parken klædt i rød-hvide farver.

Samhørigheden mellem de danske fans, når de synger, skriger på Mæhle eller jubler over en dansk aktion på grønsværen. Dem var der ikke mange af på en halvsløj dansk aften.

Det er ikke mange år siden, hvor Parken var halvtom, når Danmark spillede landskampe.

Foto: Lars Poulsen.

Men med mottoet ’samle og begejstre’ har Kasper Hjulmand skabt en ny folkelig bevægelse.

Det landshold, som danskerne tog afstand fra, er igen folkets hold. Lige nu kan DBU godt ærgre sig over, at man ikke lige nu har et topmoderne stadion med 50.000 pladser. 35.852 så med mod Kroatien.

Kasper Hjulmand havde foretaget hele seks ændringer fra mandagens sejr over Østrig. Friske ben og naturlige genvalg til holdets rygrad, Schmeichel, Højbjerg og Eriksen.

Andreas Cornelius fik omsider chancen fra start. Faktisk er det mere end to et halvt år siden, han senest spillede fra start i Parken i en landskamp.

Foto: Lars Poulsen.

Han var ivrig, energisk og ville så gerne vise sig frem. Det blev til en fin afslutning, men meget uforløst for den store angriber.

Det var kun anden gang i historien, at Christian Eriksen og Mikkel Damsgaard var på banen fra start samtidig.

Vi så for lidt til de hurtige fødder og den fælles gode spilforståelse. Svagest i billedet stod Damsgaard, der sled med at finde rytme i sit spil.

Danmark har stadig førstepladsen i gruppen, fordi Østrig og Frankrig spillede 1-1.

Foto: Lars Poulsen.

Danmark spiller mandag mod Østrig i Parken, hvor der også er udsolgt.

Siden venter sommerpausen og de to sidste kampe i Nations League, der spilles til september mod Kroatien på udebane og siden venter de franske verdensmestre i Parken.